1/ 12 ans de prison pour le "fan de Marc Dutroux"

Le 17 août 2021, la maman de Amélie (prénom d’emprunt) est à l’hôpital avec sa fille de 5 ans quand elle apprend les agissements de Corentin sur son enfant. Ce dernier, qu’elle connaît depuis quelques années, est un gars du quartier visiblement sans histoires et en qui elle place toute sa confiance. Mais depuis un mois, celui qui est aussi devenu le parrain de la petite abuse d’elle. "Il abaisse son pantalon et met son truc", explique l’enfant à sa maman. Le calvaire est quotidien et les derniers faits commis ont eu lieu seulement quelques heures avant son arrivée à l’hôpital.

2/ Arrêté presque par hasard avec de l’héroïne et de la cocaïne dans sa valise

Celui qui a "manqué de bol" en se faisant pincer lors d’une visite domiciliaire au domicile d’un suspect a été plus chanceux lors de son jugement.

La citation de la semaine

guillement "Je ne trouvais pas normal que mon ex-compagne dorme chez ma compagne. Je n’étais plus moi-même"

Une scène "d’une violence inouïe". Voici la description fournie par le parquet pour évoquer les faits du 19 novembre dernier à Gilly. Vers 1h40, cette nuit-là, la police locale a été requise pour une double agression. Ismail, au volant d’une voiture, devait déposer sa compagne et son ex-compagne. Après avoir passé la soirée à célébrer un anniversaire, les deux jeunes femmes ont décidé de dormir ensemble. Décision "inacceptable" pour Ismail.

Il cambriole une habitation et s’excuse pour le dérangement !

L’auteur a réveillé un jeune en fouillant un meuble de la chambre.