La vignette routière de plus en plus dématérialisée

Roumanie : 8 catégories différentes

La Roumanie a été précurseur. Depuis 2010, la vignette nécessaire pour circuler sur le réseau routier y est disponible sous forme numérique, liée à l’immatriculation, et le format adhésif a disparu. Avec une taxation différente pour 8 catégories de véhicules, le système est complexe. Malgré tout, les motos sont exemptées. Et les camping-cars sont soumis aux mêmes taxes que les voitures particulières de la catégorie A, quel que soit leur poids en charge. S’il s’agit d’une voiture particulière, la remorque ne doit pas être considérée en plus. Il existe des vignettes pour 7 jours, 1 mois, 3 mois ou un an (125 lei, soit 28€). Certains ponts sur le Danube sont payants.

Bulgarie : pas pour les motos

L'achat d'une vignette dans une station-service ou à la frontière appartient au passé depuis le 1er janvier 2019 en Bulgarie. La vignette ne peut plus être commandée que sous forme numérique et est liée à l’immatriculation. Elle est obligatoire pour circuler sur la quasi-totalité des routes, hors agglomération. Il existe une vignette valable pour un week-end (à environ 5€), sinon une semaine, un mois, 3 mois et un an à partir de la date choisie (au tarif de 87 leva, soit 44€, pour une voiture), et cela ne concerne que les véhicules à quatre roues. Les motos en sont exemptées. Un péage distinct est perçu pour certains ponts et ferries, qu’il faut payer sur place.

République tchèque : selon le carburant

Depuis janvier 2021, les vignettes adhésives ne sont plus disponibles en République tchèque, remplacées par la vignette numérique pour emprunter la plupart des autoroutes et voies rapides, si on conduit un véhicule à au moins quatre roues et d’un poids maximal de 3,5 tonnes. Les routes sans péage sont signalées. Outre les périodes de validité (10 jours, 30 jours, 1 an à la date choisie), les tarifs varient en fonction du carburant : la vignette est moitié moins chère pour les voitures fonctionnant au biogaz ou au gaz naturel (pas au GPL) que pour celles roulant à l’essence ou au diesel (1500 CZK, soit 62,3€ par an).

Slovénie : 1 an équivaut à 14 mois

Venant des pays voisins, il est presque impossible d'éviter le péage obligatoire sur les autoroutes et voies express de Slovénie, où la vignette électronique a remplacé le badge adhésif depuis février 2022. Il existe des vignettes pour 7 jours, 1 mois et 1 an. L’annuelle est valable du 1er décembre au 31 janvier de l'année suivante, soit 14 mois au total. Le prix de la vignette est assez élevé (118,9€ par an pour une voiture) varie selon trois classes de véhicules, et les motos y sont soumises aussi, avec une possibilité de vignette de 6 mois (à 36,9€). Les camions doivent, eux, disposer d’un boîtier de péage et payer au kilomètre.

Slovaquie : 365 jours ou 1 an, au choix

Il existe en Slovaquie des e-vignettes pour 10 jours, 30 jours, 365 jours ou… 1 an. La différence ? La vignette annuelle débute au premier janvier et est valable jusqu’au 31 janvier de l’année suivante, soit 13 mois (au tarif 2023 de 60€ pour une voiture). La période de 365 jours débute, elle, à la date choisie et le prix est identique. Les routes rapides qui ne sont pas concernées par ce péage sont clairement signalées. Les motos sont exemptées de vignette. Mais attention si vous tractez une caravane et que l’ensemble pèse plus de 3500kg, deux e-vignettes sont nécessaires.

Hongrie : motos au tarif des voitures

La vignette n'est également disponible que sous forme numérique en Hongrie. La e-matrica, comme on l’appelle, est obligatoire sur les autoroutes, les voies express et certains tronçons de routes nationales, toutes marquées d'un M, et est valable pour 10 jours, 30 jours ou un an. On fait la distinction entre cinq classes de véhicules au total, mais les motos paient le même tarif officiel élevé (135,9€ pour un an) que les voitures particulières jusqu’à 7 places. Les camions de plus de 3,5 tonnes doivent, eux, disposer d’un boîtier et payer au kilomètre.

Autriche : pas encore tout numérique

L’Autriche applique la vignette obligatoire sur ses autoroutes et voies rapides depuis 1997, mais contrairement à ses voisins le pays a conservé, à côté de la version numérique, l’autocollant à apposer sur le pare-brise. Il existe des vignettes pour 10 jours (9,9€), 2 mois (29€) ou un an (96,4€). Les motos doivent s’acquitter d’un tarif réduit de moitié. Pour certains cols de montagne et tunnels, des péages d'itinéraire supplémentaires sont facturés en plus de la vignette. Il existe également une obligation de péage (Go-box) pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes.

Suisse : un tarif (officiel) inchangé

La Suisse vient donc de passer, elle, à la version électronique de sa vignette, liée à la plaque d’immatriculation et obligatoire pour circuler sur les autoroutes. Le prix reste inchangé à 40 francs suisse (43,87€ par an), motos comprises. Mais attention, comme pour tous les pays cités plus haut, on trouve sur internet des sites spécialisés dans l’achat de vignettes électroniques qui vous la facturent à un prix plus élevé, jusqu’à 50€. Chez Touring elle revient à 46€, avec une petite réduction de 2€ pour les membres. Pour certains pays, des sites internet n’hésitent à proposer des vignettes parfois au double du prix officiel. Méfiance donc.

France : des péages en « flux libre »

En France, pas de vignette. Mais en novembre 2022 a débuté sur l’autoroute A79, dans l’Allier, une expérience d’autoroute payante « en flux libre ». L’objectif : éliminer les bouchons et ainsi réduire pollution et émissions de CO2. Concrètement, le concessionnaire Autoroutes Paris-Rhin-Rhône a supprimé les barrières de péage sur 88 kilomètres entre Montmarault et Digoin, en Saône-et-Loire.

Le péage n’a pas disparu pour autant. Pour emprunter ce tronçon, le paiement s’effectue via internet ou sur l’une des 16 bornes installées le long du parcours. Le badge de télépéage fonctionne aussi. Les automobilistes ne doivent pas ralentir en passant sous les simples portiques dotés de caméras qui identifient le véhicule grâce à sa plaque d’immatriculation. Les capteurs sont aussi capables de différencier voitures et camions.

L’usager a 72 heures pour régler son trajet, sans quoi il s’expose à une amende de 90€, pouvant monter jusqu’à 375 € faute de règlement dans les 60 jours. Certains voyageurs, qui n’ont pas aperçu la signalisation annonçant le péage, n’ont pas manqué d’être surpris en recevant la « douloureuse », regrettant une signalisation trop peu explicite, selon eux.

Un test de « flux libre » est aussi effectué sur l’autoroute A4 dans le nord-est de la France. Car ce système est appelé à s’étendre. Toutes les nouvelles autoroutes, françaises comme la future A69 entre Toulouse et Castres l’adopteront. L’autoroute blanche (A40) en Haute-Savoie ou l’autoroute de Normandie entre Paris et Caen vont aussi basculer.

Ce système de péage « automatique » est déjà répandu dans de nombreux pays, en Afrique du Sud, en Australie, au Portugal ou en Norvège, autour de Toronto au Canada, sur les autoroutes urbaines de Santiago du Chili, dans plusieurs États américains ou sur l’autostrada près de Milan en Italie. Il sera de plus en plus appliqué, également, pour entrer dans de grands centres urbains, franchir des tunnels ou des ponts, ou plus simplement pour s’acquitter d’un parking. Avant sans doute d’autres usages…