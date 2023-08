Billie Eilish a fait bouger la plaine du Pukkelpop 2023 (photos)

Billie Eilish, tête d'affiche acclamée de ce deuxième jour de Pukkelpop. ©Mathieu Golinvaux

Les épaules pour la main stage

Du sautillant You should see me in a crown en passant par la balade What was I made for issue de la bande originale du film Barbie, Billie Eilish a montré qu’elle avait les épaules pour le concert de fin de soirée de la Main Stage. Apparemment heureuse d’être là, elle a interagi avec ses fans et s’est montrée généreuse. Aucun temps mort, l’ambiance était assurée pour ce concert pétillant (et bruyant côté public) clôturé en beauté par un feu d’artifice. La maîtrise du show à l’américaine.

Le sale gosse Yungblud au Pukkelpop 2023. ©Mathieu Golinvaux

De la pop acidulée de Years&Years au rock indé de boygenius

Plus tôt dans la journée le Britannique Yungblud a réveillé les festivaliers avec ses airs de sale gosse et son punk rock teinté de pop. Ça criait mais c’est ce qu’on attendait de la performance du gaillard.

Cela dit, ça chauffait déjà à Kiewit. En fin d’après-midi son compatriote Olly Alexander de Years & Years a livré, comme il sait si bien le faire, un show sexy qui a répondu aux attentes. Moulé dans une combinaison savamment découpée, sourire aux lèvres, il a électrisé la foule avec ses chorégraphies et ses sonorités pop électroniques.

Sous un franc soleil, Years & Years a émoustillé le public de la Main Stage. ©Mathieu Golinvaux

Mais la vraie bonne surprise, c’est sans aucun doute boygenius. On n’en doutait pas mais le supergroupe formé en 2018 par les trois chanteuses et musiciennes Julien Baker, Phoebe Bridgers et Lucy Dacus a su créer une atmosphère vibrante dans la Marquee. Le public semblait conquis par le rock indé teinté de folk du trio américain, manifestement très complice. Boygenius a prouvé qu’il était bien plus qu’une expérience sans lendemain et qu’il mérite l’engouement suscité par son premier album sorti en mars dernier.

Bilan positif, donc, pour cette deuxième journée du festival flamand. Ce samedi, c’est Angèle qui assurera le spectacle de la Main Stage, tandis que dans l’après-midi une autre francophone, Rori, se glissera parmi les groupes punk rock.

©Mathieu Golinvaux

©Mathieu Golinvaux

©Mathieu Golinvaux

©Mathieu Golinvaux

©Mathieu Golinvaux

©Mathieu Golinvaux