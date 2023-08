Le Belge le plus riche au monde : parce que "la richesse est plus équitablement répartie" (infographies)

Pour rappel, la médiane divise une série statistique en deux parts égales. Il s’agit donc d’un point central qui permet en quelque sorte d’exclure les valeurs extrêmes et de lisser le résultat final. Cette méthode, selon les chercheurs à l’origine du rapport, donne ainsi une meilleure idée de l’état de richesse d’une population.

Si l’on tient compte de la richesse moyenne – et non plus médiane – des adultes, la Belgique (352 814 USD, soit 330 970 euros selon les mêmes taux et une perte de 3,8% par rapport à 2021) glisse alors du top 10 mondial, que domine la Suisse (685 230 USD).

Répartition équitable

Pour l’économiste Philippe Defeyt, cela s’explique tout simplement par le fait que "en Belgique, tout comme en ce qui concerne les revenus, la richesse est plus équitablement répartie. Nous faisons mieux que la plupart des autres pays".

Pour illustrer cela, on notera que seuls la Slovaquie (0.508) et le Qatar (0.586) présentent un meilleur coefficient Gini que celui de la Belgique (0.596). Ce coefficient est basé sur la comparaison des proportions cumulées de la population par rapport aux proportions cumulées de revenus qu’elle reçoit, et il varie entre 0 en cas d’égalité parfaite et 1 en cas d’inégalité parfaite. En d’autres termes, il sert à mesurer la concentration de la richesse.

À titre d’illustration, la Suisse, qui occupe la tête du classement mondial de la richesse moyenne présente un coefficient de 0.772, alors que les USA, deuxièmes de ce même classement, affichent un coefficient de 0.830.

Le poids du logement

Si la Belgique occupe une telle place dans la hiérarchie mondiale, elle le doit en partie à sa richesse "non financière" moyenne : 220 384 USD, selon le rapport publié par UBS.

Cette réalité reflète notamment le " poids du logement important en Belgique", estime Philippe Defeyt, qui rappelle que "la part de propriétaires dans notre pays est de 70%, une des plus élevée" au monde.

Ceci dit, l’économiste met en garde : " La valeur d’un logement a fortement augmenté, mais cela n’a pas beaucoup d’intérêt pour le propriétaire. Car s’il souhaite vendre son bien, il devra souvent en racheter un autre. Et l’augmentation de la valeur de ce nouveau bien aura, elle aussi, augmenté".

Car, en réalité, une série de facteurs vient quelque peu nuancer le constat selon lequel le Belge serait " le plus riche au monde ".

Inflation et niveaux de vie

Le premier de ces facteurs est "qu’il ne tient pas compte de l’inflation", pointe Philippe Defeyt. Or, on sait que dans certains pays, dont la Belgique, de nombreux citoyens "investissent dans les fonds de pension, des assurances groupes, ce genre de choses. Or, là, plus que le capital, c’est le rendement qui est important. Mais celui-ci ne suit pas l’inflation". Plus généralement, "rien n’est écrit sur ce qui est fait avec cet argent".

Il faut dire que le rapport d’UBS, s’il ne manque cependant pas d’intérêt, souffre surtout d’une absence de prise en compte des différences de niveaux de vie entre chacun des 217 marchés (pays et régions autonomes) analysés.

En effet, "on prend la valeur d’un bien dans un pays et on la convertit simplement en dollars américains. Point. Mais une maison au Chili ne vaut pas la même chose qu’une maison au Royaume-Uni ", souligne ainsi l’économiste.

De plus, ce dernier met en garde contre ce que l’on pourrait qualifier d’effet trompe-l’œil de ce classement.

En effet, "la population belge est vieillissante", ce qui signifie que "bon nombre de Belges ont déjà pu constituer leur capital", ce qui n’est pas le cas des pays où la population est plus jeune. "Ce qui compte, c’est donc le parcours de vie", synthétise Philippe Defeyt, qui rappelle en guise de conclusion " l’importance de la richesse globale, y compris celle de l’État lui-même, à devoir prendre en compte. Que vaut un logement s’il n’est pas relié aux énergies ou proche des écoles ? "

Un recul généralisé en trompe-l'œil

Globalement, la totalité des avoirs détenus en privé par les adultes au sein de la population belge s’élève à 3 155 milliards de dollars américains (USD), ce qui représente 0,7% de la richesse mondiale (évaluée à 454 400 milliards USD).

Cette estimation reflète une diminution sur les douze derniers mois (-3,5%), qui se traduit logiquement par une diminution de la richesse moyenne par adulte en Belgique : de 366 753 USD en 2021, celle-ci est passée à 352 814 USD en 2022 (- 3,8%).

©

Cela ne fait, en outre, que suivre la tendance au niveau mondial.

Pour la première fois depuis la crise de 2008, la richesse mondiale globale affiche un recul : de 11 300 milliards USD (soit - 2,4%).

En moyenne, la richesse individuelle a ainsi reculé de 3,6% à travers le monde pour atteindre les 84 718 USD (79 472 euros selon les taux de changes pratiqués fin 2022).

Cette tendance, selon les auteurs du rapport d’UBS, s’explique justement en partie par la hausse de la devise de référence (USD) vis-à-vis des autres monnaies locales.

Ainsi, à taux de change similaire à ceux pratiqués en 2021, la richesse globale mondiale serait en augmentation (+ 3,4%), tout comme la richesse moyenne par adulte (+ 2,2%).

Cependant, la chute des marchés financiers observée en 2022 a, elle aussi, pesé sur cette tendance.

De plus, si l’on prend l’inflation en compte, les auteurs du rapport pointent en définitive une perte de richesse réelle de 2,6% au niveau mondial.