Grève des pilotes Ryanair: une "journée comme une autre" à Charleroi ce mardi

"Notre but était de peser fortement sur les opérations de Ryanair et c'est réussi", a rétorqué Didier Lebbe, secrétaire permanent CNE. "Mais si le CEO veut que l'on vienne absolument à l'aéroport pour convaincre le peu de collègues présents de cesser le travail, on le fera", a-t-il ajouté avec ironie.

"L'objectif n'est pas d'ennuyer les passagers en leur apprenant à 06h00 du matin que leur vol est annulé. C'est pour cela que nous suivons un principe: toujours prévenir sept jours à l'avance, afin que les passagers ne se déplacent pas pour rien", a poursuivi le syndicaliste, pour qui il s'agit "de respect".

Les pilotes de la compagnie irlandaise à bas-coût réclament toujours la restauration de leur salaire après les coupes concédées au moment de la pandémie de Covid-19. Ils pointent également des problèmes concernant leur temps de repos. Malgré plusieurs rencontres, aucune sortie d'impasse n'a encore pu être trouvée.

Le personnel s'est déjà croisé les bras à deux reprises en cette période de vacances estivales, les week-ends du 15-16 juillet et du 29-30 juillet

Lundi, 44 vols depuis et vers Brussels South Charleroi Airport (BSCA) ont été annulés, soit autant que mardi pour un total de 88 vols sur les deux jours de grève.