Vol dans les cimetières en hausse en Belgique : des métaux, des dents en or et même... des crânes !

Xavier Deflorenne est le Monsieur Cimetières de la Région wallonne. C’est lui qui a en charge la préservation du patrimoine funéraire. Et aussi la formation des fossoyeurs. Le regard qu’il porte sur l’évolution des vols dans les cimetières est sans appel : “On a désormais une société avec beaucoup d’insécurité, ce qui entraîne une certaine forme de barbarie. Le constat, c’est qu’il y a une évolution des vols dans les cimetières. Avant, on volait les métaux, maintenant, on y vole aussi les antiquités. Et des crânes.”

Les cimetières, des lieux faciles d'accès et malheureusement sans surveillance. Ou si peu. ©EdA - Jacques Duchateau

Les vols dans ces lieux de recueillement, où chacun devrait a priori faire preuve de respect, d’humanité, Xavier Deflorenne les classe en plusieurs catégories : “Il y a d’abord les vols de récup, on pique des fleurs pour les mettre sur une autre tombe. La Toussaint en particulier, est une période propice à ce genre de larcin. C’est une période de grande fréquentation, ce ne sont pas des vols prémédités. Mais on ne peut pas mettre un flic derrière chaque bouquet de fleurs.”

Ensuite, il y a les vols de métaux et d’antiquités, par des réseaux organisés. Il y a là une réelle dimension criminelle, avec une intention. “Soit l’antiquité intéresse le marché des œuvres d’art. Soit il s’agit carrément d’une commande.” Il y a quelques années, deux statues de la crypte de Laeken ont été “proprement” décapitées. Ce qui a fait penser à une commande particulière.

Vol dans les cimetières : les têtes en marbre de Laeken. Tout indique qu'il s'agissait d'un vol prémédité, même si cela n'a jamais pu être prouvé.

Autres objets qui attirent les convoitises, ce sont ces petites photos sur faïences, qui datent du début du XXe siècle. Il n’est pas rare d’en voir sur les brocantes. Mais souvent, les voleurs les cassent en les détachant des pierres tombales. "À partir du moment où un objet est vendu sans notification de provenance, le particulier ne l’achète pas comme un objet volé", précise encore Xavier Deflorenne. Mais dans le cas de ces photos de défunts, l’acheteur ne peut ignorer leur provenance.

Souvent, les voleurs cassent les photos sur faïence en les détachant des pierres tombales. Jacques Duchateau ©Jacques Duchateau

Enfin, la troisième catégorie de vols, celle qui révulse le plus Xavier Deflorenne : “Ce sont les vols institutionnels. On trouve désormais des crânes à vendre sur Marketplace ou ailleurs. Par dizaines. Il faut forcément avoir une complicité parmi ceux qui travaillent dans les cimetières pour se les procurer. C’est du vol de cadavre.” Sans parler, ici aussi, de commande d’œuvres d’art qui réapparaissent dans un jardin ou une noble maison. Ou de vol de dents en or.

Le principal problème des cimetières, c’est que ce sont des lieux sans surveillance. Ou si peu. Dès lors, il n’est pas vraiment difficile d’y entrer, même en voiture et de dérober quoi que ce soit. Au grand cimetière de Bruxelles, à Evere, c’est une statue en bronze de plusieurs centaines de kilos qui a disparu il y a déjà de nombreuses années.

Au grand cimetière de Bruxelles, à Evere, cette statue de bronze de plusieurs centaines de kilos a disparu. Google © Google

Des gardes armés

Dans ses “Souvenirs de famille et d’enfance”, mémoires familiales, Fernand Uytterhaeghe raconte avec beaucoup d’humour son enfance bruxelloise et en particulier les quelques années passées à la conciergerie du cimetière de Saint-Josse-ten-Noode. C’était bien avant la seconde guerre mondiale.

Il raconte qu’au début du XXe siècle, les vols de métaux et d’œuvres diverses étaient déjà courants. Les gardiens des cimetières de Bruxelles effectuaient donc des rondes de nuit. Ils étaient armés et avaient autorité pour intervenir. Une nuit, l’un d’eux, une jeune recrue, fit preuve d’un certain manque de sang-froid. Surpris par quelques feux follets, il prit peur et vida son chargeur tous azimuts, s’enfuyant ensuite à toutes jambes. Autant dire que le bonhomme a rapidement été licencié et que dès cet instant, les gardiens rendirent les armes. (extrait de “Cimetières de Bruxelles”, de Jacques Duchateau, Éditions Luc Pire, 2015).

Les lettres en bronze ou en laiton sont aussi objets de convoitises. Jacques Duchateau ©Jacques Duchateau

Il ne faut pas nécessairement un grand véhicule et de gros moyens pour voler les métaux des cimetières. Les lettres en bronze ou en laiton sur les tombes disparaissent aussi. Comme les boulons des columbarium. Ce n'est pas très lourd et on peut les glisser en poche. Mais des centaines de boulons ou des centaines de lettres, ça devient intéressant pour certaines personnes malintentionnées.

La nature humaine est ainsi faite que beaucoup n’ont aucune notion du bien d’autrui, de la propriété. Ni du respect des morts. Ils n’ont donc aucun scrupule à piller des endroits qui devraient être des champs de repos et de sérénité. Triste humanité.