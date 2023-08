Un fonctionnaire prend part à une escroquerie qui coûte 5 millions d’euros au gouvernement : il a été autorisé à reprendre son emploi

L’homme occupait un poste de direction au sein du syndicat Nuod Finance où ses collègues et lui falsifiaient le nombre de membres afin d’obtenir davantage de subventions. Pour ce faire, de l’argent liquide était notamment retiré des comptes et redéposé sur des comptes de transit, avec le nom des nouveaux membres en description.

La justice a lancé une enquête après qu’un membre du syndicat a soulevé la question auprès du patron du SPF Finances. Les données bancaires du Nuod ont permis aux enquêteurs de constater que des centaines de transferts avaient été effectués et que le nombre réel de membres s’élevait à 1.940 alors que 2.835 avaient été déclarés.

Le tribunal d’Anvers a poursuivi huit membres du Nuod ainsi qu’une ASBL utilisée pour payer les primes du syndicat pour faux et d’escroquerie. Selon l’accusation, les représentants syndicaux permanents auraient touché près de 1,5 million d’euros et les membres plus de 3 millions d’euros. Une fraude aux subventions estimée à 440.000 euros aurait également été commise. Cinq des huit syndicalistes ont été reconnus coupables en 2021.

L’un des syndicalistes condamnés a contesté son licenciement par le SPF devant le Conseil d’État, qui lui a donné raison. Ce dernier a estimé que la décision du service public était caduque, car la procédure n’avait pas été suivie.