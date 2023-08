La production électrique belge a émis plus de CO2 au cours du dernier semestre, à cause de la fermeture de deux réacteurs nucléaires, selon une étude

La production belge d’électricité a émis au cours du dernier semestre 13 % de CO2 de plus que lors de la même période l’année précédente, à cause de la fermeture des réacteurs nucléaires de Doel 3 et Tihange 2, rapporte De Standaard lundi, citant une étude de l’université de Gand (UGent).