Le nombre de bénéficiaires du revenu d'intégration a plus que doublé en 20 ans: les finances des communes ne suivent plus

Le nombre de bénéficiaires du revenu d'intégration a plus que doublé en 20 ans et les finances des communes ne suivent plus cette hausse de la demande, rapportent samedi La Libre Belgique et La Dernière Heure.