Gros soupir au bout du fil. "Encore un article sur les cabinets… Ici, les équipes bossent régulièrement jusque 23 heures. Elles se démènent. Alors, les poncifs sur les cabinetards, c’est difficile à avaler", glisse un chef de cabinet, en plein rush avant la trêve (relative) du mois d’août.

Les faits, donc. Environ 2 000 personnes travaillent dans un cabinet en Belgique, pour un peu plus de 50 ministres et secrétaires d’État qui se partagent l’exercice des compétences, au fédéral et dans les entités fédérées (Régions et Communautés).

C’est trop ? Trop peu transparent ? Trop propice au copinage ? Au vase clos ? Aux conflits d’intérêts ? Au détricotage de l’administration ?

Rendre des comptes

La plupart des équipes gouvernementales affichent le nom et la fonction de chaque membre de cabinet sur leur site internet. "On gère des deniers publics. Rendre des comptes, c’est la moindre des choses", confirme-t-on dans l’équipe d’une ministre.

Il faut souligner que les chiffres évoluent en permanence. Ce qui est publié un jour n’est plus tout à fait exact deux ou trois mois plus tard. Ça tient à la nature du travail en cabinet: il est éphémère et ne convient pas à tout le monde. Le turn-over peut être intense.

Mais site internet ou pas, "il y a quand même un manque de transparence", martèle Michel Legrand, président du Gerfa, le Groupe d’étude et de réforme de la fonction administrative.

Des pommes, des poires

"Et la première des revendications, c’est la transparence sur le nombre exact de personnes qui travaillent au sein d’un cabinet : le total des collaborateurs et la traduction en équivalents temps plein (ETP)."

Un distinguo qui compte, si on ne veut pas comparer des pommes et des poires. Par exemple, les 8 cabinets wallons emploient un total de 441 personnes. Mais ça ne représente "que" 402 ETP.

Notons que des arrêtés de gouvernement donnent un cadre de fonctionnement pour les cabinets. Nombre de collaborateurs, budget… "Si on veut y déroger, il faut écrire au ministre-président et justifier le changement, explique une secrétaire de cabinet wallon. Tout est supervisé par le Sepac, le secrétariat permanent d’aide à la gestion des cabinets. "

Mais Michel Legrand maintient: "C e n’est pas clair. Toutes les données doivent être lisibles et accessibles, sans quoi on ne peut faire qu’une analyse approximative".

Gratuit : oui, mais non...

"Ensuite, il faut une transparence budgétaire: combien coûte vraiment un cabinet ?" Dans les cabinets ministériels belges, à peu près la moitié des effectifs sont détachés "à titre gratuit" de l’administration. "Ce qui permet de ne pas imputer leur salaire sur le budget des cabinets, tout en profitant des compétences de l’administration. Mais si on applique cette transparence-là, la charge va forcément doubler", fait observer Michel Legrand.

Au fil de ses audits, la Cour des Comptes déplore elle aussi que le gouvernement ne comptabilise pas dans son budget le coût des agents détachés sans remboursement. Dans les cabinets, on répond "protection des données personnelles" (RGPD): "Le salaire des agents détachés à titre gratuit, c’est une information dont on ne dispose pas. Il est versé par leur administration d’origine. Ça ne nous regarde pas. Et ce n’est pas un surcoût pour nous", explique une secrétaire de cabinet.

Pour Michel Legrand, l’argument du RGPD ne tient pas: "On ne demande pas le salaire de chaque agent. On demande un volume ", balaie le président du Gerfa.