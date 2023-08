Cabinets ministériels: la réforme par les mètres carrés

Le sien tourne avec 40 personnes à temps plein, dont 26 détachés. "Je ne peux pas mener les politiques que je mène aujourd’hui avec 10 personnes. Mais ce ne sera peut-être plus le cas demain."

Il se fait que la gestion mobilière et immobilière fait aussi partie des compétences du jeune ministre. Ça a nourri sa réflexion.

Les mêmes murs

"Dans mon cabinet, deux étages sont condamnés. La réalité n’est pas la même dans tous les cabinets, admet-il. Mais une partie des bâtiments est inoccupée. En regard des compétences, les équipes sont plus petites qu’avant. Bref, on en est à plus de 45 m2 par personne quand la norme de l’administration est de 20 m2 par personne. On doit rationaliser ces espaces perdus, pour une meilleure utilisation des moyens", soutient-il. Même si ce n’est pas la vie de château.

Il estime par ailleurs que des fonctions aujourd’hui exercées au sein d’un cabinet ne relèvent pas d’un travail politique. Et devraient être "relogées" dans l’administration.

"Ensuite, il s’agit de fluidifier les rapports avec l’administration. J’aime bien voir les gens avec qui je travaille. Je trouverais ça plus efficace de descendre d’un étage pour parler en direct avec un directeur, plutôt que d’échanger par courriel avec lui."

Sa proposition: rapatrier les ministres au plus près de leur administration. Et même partager les mêmes murs en intégrant les cabinets dans les locaux où travaillent les fonctionnaires.

Aligner les compétences sur les directions

Plus fondamental: on revoit aussi le partage des matières entre ministres pour que l’intégration ait du sens. Aujourd’hui, commente Adrien Dolimont, un ministre peut exercer une tutelle entière ou partielle sur 3 ou 4 directions générales différentes. "Et donc plusieurs ministres exercent la tutelle sur une même direction. "

Reprenons: il y a 7 directions générales au SPW. "Pourquoi pas 7 ministères ? Et on répartit les compétences des ministres sur cette base. Ça permet une vraie relation entre le cabinet et l’administration et aussi une ligne hiérarchique claire. Et on valorise l’administration du même coup."

Il dit en avoir conscience: "L’administration est un gros bateau. C’est une réforme qui va prendre du temps, reconnaît-il. Mais c’est une réflexion à mettre sur la table à temps pour bien la préparer. On ne va pas décider que, en 2024, les nouveaux cabinets passent à 8, 10 ou 12 personnes selon les besoins si on n’a pas réglé les relations avec l’administration en amont".

Projet perso

Et pourquoi ne pas rassembler tous les cabinets en un seul bâtiment ? Au-delà du fait que ça ne semble pas emballer tout le monde, aucun site existant ne colle au projet. "Il faudrait construire ou rénover. On pourrait compenser le coût par les ventes des autres bâtiments, mais le phasage serait complexe." Et puis, on passerait à côté d’une intégration au sein de l’administration.

Et ce projet de réforme cabinets/administration, c’est son idée ou celle de sa maison-mère ? "Ce n’est pas porté par mon parti. C’est ma vision personnelle, pas celle du MR. Mais c’est assez aligné sur certaines valeurs libérales d’efficacité politique et publique ", résume le ministre wallon.