Cabinets ministériels : "La pratique du détachement alimente un cercle vicieux"

Oui. Et pour les mêmes raisons qu’aujourd’hui: leur ampleur, leur coût, leur mode de fonctionnement. Qui en fait partie ? Quels sont les risques de conflit d’intérêts ? Ils travaillent pour l’exécutif ? Pour le parti ? Pour la prochaine campagne du ministre ? Ce n’est pas très clair…

Vous n’observez pas certains progrès ces dernières années ?

Il y a davantage de transparence, notamment grâce à la publication de la composition des cabinets. Mais c’est toujours le règne d’une certaine opacité. On l’a vu encore avec Petra De Sutter (NDLR: deux collaborateurs payés par bpost, entreprise sur laquelle la ministre exerce la tutelle). Il y a toujours une suspicion, ici de conflit d’intérêts, même si ce n’est pas le cas. C’est fumeux. Quant à la composition du cabinet, ça reste le fait du prince: le ministre choisit ses collaborateurs. Mais la polémique porte aussi sur les détachements et les problèmes engendrés au cœur de l’administration.

Quel type de problème ?

Avec la réforme Copernic au fédéral (NDLR: mise en place dans les administrations fédérales de 1999-2004), on a valorisé la responsabilité des fonctionnaires en instaurant un système de mandat. Mais, en parallèle, on a des cabinets qui gèrent les dossiers de A à Z…

Les cabinets travaillent en cercle fermé ?

Ils font appel à l’administration, mais de façon ponctuelle. Tous les dossiers se gèrent à un niveau politique, au sein des cabinets, en intercabinets, en kern, etc., tout ça en lien étroit avec le parti du ministre. Or, tout n’est pas politique. Mais tout se décide à cet étage-là, comme si les directeurs d’administration devaient être tenus à l’écart.

En même temps, la moitié des collaborateurs des ministres sont détachés de l’administration.

Oui, parce que les ministres vont chercher une expertise et parce que ça coûte moins cher. En Flandre, le détachement de fonctionnaires existe toujours, mais le cabinet doit payer leur salaire. Ça modifie la donne. Proportionnellement, on constate qu’il y a moins de détachés dans les cabinets flamands (NDLR: un peu moins de 35%).

Il y a d’une part une méfiance envers l’administration et d’autre part la reconnaissance d’une expertise. C’est contradictoire ?

L’exécutif se méfie de l’administration. Il y voit une certaine incapacité, une inertie, une politisation. C’est l’argument sur lequel va se fonder la pratique du détachement: on veut des conseillers compétents, réactifs et loyaux. Ce qui sous-entend que l’administration ne serait pas loyale. Mais pour ça, on va piocher dans l’administration pour aller chercher la moitié des effectifs d’un cabinet.

Certains parlent de "hold-up" des cabinets envers l’administration. Dans des services qui emploient 10 000 agents, comme le SPW par exemple, ce n’est pas si terrible, si ?

Quand on va chercher 35 personnes sur des milliers d’agents, on ne voit pas la différence. Mais certaines directions ont été déstabilisées par le détachement de fonctionnaires. Et on met à mal la ligne hiérarchique: vous travaillez avec une personne et, du jour au lendemain, elle part dans un cabinet d’où elle va vous donner des instructions. Enfin, c’est un cercle vicieux: les ministres vont dire que l’administration est politisée, ce qui sous-entend que les agents qui y travaillent risquent de ne pas se montrer loyaux. Mais le passage dans un cabinet ne va faire qu’accroître cette politisation. Donc les ministres suivants détacheront d’autres personnes. Etc. Mais si on pense que des agents sont compétents, pourquoi ne pas travailler avec eux directement dans leur administration ?

Politisations : là où on l’attend le moins

"Dans les entités fédérées, pour faire carrière, un passage par un cabinet se révèle souvent excellent, souligne Michel Legrand, le président du Gerfa. Tous les directeurs généraux de l’administration wallonne sont passés par un cabinet. C’est une phase indispensable. Et c’est toxique pour l’image des service publics. Ça nourrit l’idée d’une administration totalement politisée."

La politisation, elle ne s’improvise pas, observe-t-il. "Elle se prépare à long terme. C’est une tradition au PS, au cdH… Il faut former les gens quand ils sont encore jeunes. Sans quoi vous vous privez de réserves. Un nouveau parti n’a pas cette tradition. Et donc pas de personnel en position utile à activer. "

La politisation est-elle un obstacle à la compétence ? "Dans l’administration, parmi les politisés, il y a bien entendu des gens compétents, insiste Michel Legrand. La question n’est pas là. Le problème, c’est le lien étroit entre l’affiliation politique, le passage en cabinet et la nomination. Un directeur général va aussi dépendre de son parti pour le renouvellement de son mandat. S’il se montre trop indépendant…"

Ascenseur en panne

"La politisation est un sujet délicat, reconnaît, dans un cabinet, une collaboratrice qui a fait ses armes à plusieurs étages du pouvoir. Il ne faut pas s’en cacher, les DG (directeurs généraux dans l’administration) sont en effet pour la plupart des anciens chefs de cabinet. Ça ne me gêne pas. Du moment qu’ils exécutent les décisions du gouvernement… " Et, selon elle, ils jouent le jeu.

"Mais on a toujours tendance à croire que l’administration est politisée par le haut, constate-t-elle. Or, le plus perturbant, c’est la politisation en interne, celle qui est en place à d’autres niveaux que celui des DG. La politisation qui, au sein des services, bloque l’ascenseur social en refusant des promotions à des agents méritants. Cette politisation-là n’est pas en lien avec une majorité au pouvoir. Et elle me dérange davantage."

Quant au retour des cabinetards dans leur administration d’origine, avec une promotion comme bonus, "c’est sans doute une réalité. Mais je vois autour de moi que beaucoup de collaborateurs changent de trajectoire , après le cabinet. Ils renoncent à retrouver leur place dans leur administration d’origine".

Pourquoi ? "Parce qu’il y a souvent un malaise, une méfiance à leur égard. Un agent peut avoir pris pas mal d’envergure en quelques années de cabinet. Il a parfois donné des instructions à d’anciens collègues. Ça peut déranger des directeurs, qui les mettent sur une voie de garage. Et puis, par rapport au travail en cabinet, ils se retrouvent avec plus de hiérarchie et moins d’autonomie…"