Cabinets ministériels : "Il faut rétablir le lien de confiance avec l’administration"

Vous posez pas mal de questions aux différents ministres wallons sur leur cabinet respectif. Parce qu’il reste toujours un fond de suspicion ?

Oui, globalement, on a toujours affaire à une sorte de boîte noire.

Mais quand vous demandez des détails, vous obtenez des réponses en toute transparence ?

Oui, même si, dans la façon dont les choses sont écrites, on sent que certains mots sont soupesés. On voit aussi que les ministres se sont coordonnés sur les réponses, notamment quand on aborde les conflits d’intérêts, par exemple. On me répond que les agents s’engagent par écrit (*), etc. En réalité, on se pose quand même des questions sur certaines personnes. Mais le fonctionnement d’un cabinet reste, en partie, toujours un peu…

Opaque ?

Non. Je ne pense pas. Mais on ne fera pas l’économie d’une réforme. Les cabinets sont devenus trop gros aujourd’hui. Ils finissent par se substituer à l’administration. C’est deux fois pénalisant: pour l’administration que ça déresponsabilise, puisque le cabinet fait le job à leur place, et pour le cabinet, qui se demande pourquoi l’administration ne fait pas le travail à fond.

Quand vous étiez au cabinet de Benoît Lutgen, vous étiez 40. Vous vous disiez que c’était trop ? Pas assez ?

(Rire) Quand on est dedans, on ne se pose pas trop la question. J’ai un peu de recul par rapport à ça. Aujourd’hui, on a des cabinets de 60 ou 70 personnes (NDLR: et aussi de 40 personnes). On est allés beaucoup trop loin. A fortiori avec une dette qui explose, chaque euro doit être dépensé de manière efficace. Qu’un ministre s’entoure de conseillers pour donner un cap politique à l’action publique, c’est logique. Il ne pourrait pas travailler sans ça. Mais on ne peut pas créer des administrations "bis". Il faut rétablir un lien de confiance avec l’administration et responsabiliser davantage celle-ci. À charge pour l’administration de rendre des comptes au ministre bien sûr. Mais il faudra repartir d’une page blanche, redéfinir le rôle de chacun.

En même temps, les cabinets ont aussi plus de matières à gérer…

Oui. Mais dans d’autres pays, il y a parfois plus de compétences à gérer et on ne fait pas comme ça. Mais il ne suffit pas de dire qu’il y a trop de monde dans les cabinets. Ce sont les règles du jeu qu’il faut clarifier.

Quand vous étiez chef de cabinet chez Benoît Lutgen, vous aviez confiance dans l’administration ?

Quand Benoît Lutgen devient ministre des Travaux publics en 2009, le directeur général de l’administration, au département qui s’occupe des routes, c’est l’ancien chef de cabinet du prédécesseur de Benoît Lutgen, Michel Daerden (PS). Ce n’est pas personnel et ça ne remet pas du tout en question la qualité du directeur général. Mais quand quelqu’un devient ministre de telle ou telle compétence et qu’il a comme interlocuteur dans l’administration l’ex-chef de cabinet de son prédécesseur, ça ne crée pas un climat de confiance.

On dit que les cabinets sont aussi des écuries politiques pour un parti. Et des accélérateurs de carrière. Ça a été le cas pour vous ?

Je n’avais pas d’objectif de carrière. J’avais rencontré Benoît Lutgen quelques mois plus tôt. Je m’entendais bien avec lui. J’avais 33 ans (NDLR: quand il entre au cabinet de l’Agriculture en 2004). C’est un peu du hasard, des opportunités qui se présentent. Mais c’est vrai que quand on est amené à se frotter aux dossiers, comme la crise du lait en 2009, c’est une fonction qui permet de grandir. Indubitablement.

(*) Les collaborateurs doivent déclarer tout intérêt personnel dans un dossier géré par eux pour le compte du cabinet, sous peine de sanctions pénales.