Sécurité des attractions foraines  : " Nous sommes sévèrement contrôlés en Belgique "

Ce drame a reposé la question de la sécurité des attractions chez nos voisins. Et chez nous, quelles sont les règles ? Y a-t-il beaucoup d’incidents ?

Alors que les foires d’été battent leur plein, que petits et grands s’amusent sur les carrousels et autres chenilles dans notre pays, il y a derrière ce monde de l’amusement des contrôles et des règles strictes.

Ainsi, "lorsqu’une attraction est achetée par son propriétaire, il y a une analyse de risques qui est réalisée par un organisme accrédité, explique Steve Severeyns, secrétaire général de l’ASBL La Défense des forains belges. Si l’attraction fait plus de 5 mètres, elle est classée dans la catégorie A. Ce qui impose une inspection annuelle , un contrôle périodique tous les trois ans ainsi que des inspections à chaque montage." Pour les autres attractions plus petites (catégorie B), style autotamponneuses ou carrousels, le contrôle périodique a lieu tous les 10 ans, selon un arrêté royal qui date de 2003.

Ce sont des sociétés comme Vinçotte (lire ci-contre) qui réalisent ces contrôles.

Check des pompiers

"Les pompiers et les autorités communales vérifient également que tout est en ordre lorsqu’on arrive, dit Steve Severeyns. Il y a donc une double vérification. En outre, les inspecteurs du SPF Économie font également des contrôles de temps en temps."

En 2022, 24 attractions foraines ont été contrôlées par le SPF Économie. Ces contrôles ont donné lieu à deux mises à l’arrêt temporaire, quatre avertissements et deux PV d’infraction. En 2021, ce sont 21 attractions qui étaient contrôlées: quatre ont reçu un avertissement.

Le SPF Économie précise aussi que chaque année, "les parcs d’attractions connus en Belgique sont visités par nos services de contrôle".

Le secrétaire général de la Défense des forains belges espère qu’ "un accident aussi grave qu’en France n’arrivera pas chez nous, car nous sommes sévèrement contrôlés. Les incidents sur les fêtes foraines en Belgique sont rares. En 20 ans, je n’en ai jamais connu comme cela. Parfois, certains clients ne respectent pas les règles, mais alors l’attraction n’est pas en cause."

11 incidents en 2022

Il existe une obligation de notifications des incidents et des accidents auprès du SPF Économie. Le Guichet central pour les produits a reçu 11 notifications d’incidents ou d’accidents en 2022: 3 pour des attractions foraines et 8 pour des parcs d’attractions.

Un seul incident (pour une attraction foraine) avait été notifié un an plus tôt.

"L’obligation de notifier chaque incident est de plus en plus connue chez les exploitants, ce qui explique la légère hausse des notifications. On n’a aucune indication que les accidents réels ont augmenté", précise le SPF Économie qui ne dispose pas d’informations sur la gravité des accidents notifiés.

Si les contrôles périodiques ont lieu une fois par an dans les parcs d’attractions, Steve Severeyns assure: "Nous sommes contrôlés beaucoup plus souvent dans les fêtes foraines car il y a des contrôles à chaque montage. Et ce, même si l’attraction a été contrôlée deux mois avant."

Contrôles "assez chers"

Des contrôles "assez chers" pour les forains, reconnaît le secrétaire général. Un contrôle coûte "entre 1 000 et 2 000€". Une inspection au montage, "entre 200 et 300 €". "Mais pour nous, la sécurité est primordiale, insiste Steve Severeyns. Derrière chaque attraction, il y a un indépendant. L’attraction est son gagne-pain. Il ne vit que de ça." Avec par ailleurs, l’impact que ces incidents peuvent avoir sur l’image du métier.

À noter aussi que le propriétaire de l’attraction reçoit de l’association représentative du secteur une check-list qu’il doit contrôler tous les jours: stabilité, fixation des boulons, etc.

"Si un accident se produit, c’est la responsabilité du forain qui est engagée. Et cette check-list doit aussi être complétée pour une question d’assurances."

Et de conclure: "En Belgique, on peut dormir sur ses deux oreilles quant à la sécurité des attractions."

Et de noter qu’en cas de grand vent (comme en France), "les fêtes foraines sont fermées pour ne prendre aucun risque".

En Belgique, on compte environ 2 000 fêtes foraines entre février à novembre.