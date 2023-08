Nuit des étoiles filantes: tout savoir pour bien les observer ces 12 et 13 août

Une étoile filante toutes les 2 minutes

L'année dernière, les étoiles filantes ont été peu visibles en raison des conditions météorologiques. "Cette, année, les conditions sont idéales. La lune n’est pas là. Plus il fait noir, mieux on voit les étoiles filantes. Au moment du pic, il y en aura une toutes les deux minutes", précise Emmanuel Jehin, astronome à l'ULiège. Dans la nuit de samedi à dimanche, grâce à des conditions météorologiques favorables, on pourra observer 38 à 50 étoiles filantes par heure. "Les meilleures heures étant celles après minuit". La nuit de dimanche à lundi sera aussi un beau moment pour observer le ciel.

Endroit dégagé

Vous n'aurez besoin de rien d'autre que vos yeux pour les observer. "Il faut choisir un endroit bien dégagé, sans pollution lumineuse. Cela peut fonctionner dans son jardin à condition qu'il n'y ait pas de grosse lumière qui pourrait gêner l'observation". La plupart seront à voir sous la constellation de Cassiopée, dans le nord-est du ciel vers minuit, et près de la constellation de Persée, dont les météores tirent leur nom.

Pour garder un souvenir de ce passage éphémère, il est possible de les photographier. "Il faut être patient et faire beaucoup de photos. Avec un pied et un temps de pause assez long, 30 secondes environ, vous pourrez avoir de belles photos, à condition qu'une étoile bien brillante passe à ce moment-là. Celles-là sont plus rares."

Plusieurs évènements prévus

À cette occasion, plusieurs événements sont prévus en Belgique pour suivre dans les meilleures conditions cet événement céleste. La nuit du vendredi 11 août au samedi 12 août 2023, le Groupe astronomie de Spa (GAS) organise sa traditionnelle nuit d’observation d’étoiles filantes sur l’ancien hippodrome de Spa-la-Sauvenière (www.groupeastronomiespa.be).

L'Euro Space Center proposait une Nuit des étoiles ce jeudi 10 août à Transinne (province du Luxembourg). Le parc d'aventures scientifiques SparkOH!, à Frameries (Hainaut), organise une soirée du même type, également gratuite, dans la nuit du 12 au 13 août.

Un dernier conseil. "Habillez vous chaudement", conclut Emmanuel Jehin. "Même à cette période de l'année, il fait rapidement froid". Avec un peu de patience, un bon poste d'observation et des couches, vous pourrez profiter de ce beau spectacle.

Levez-les yeux ce week-end!