La vétusté des bâtiments concerne 80 % des locaux de la police fédérale: "Liège est emblématique d'un problème bien plus vaste"

Eddy Quaino, représentant de la CGSP Police (syndicat socialiste) explique que la vétusté des locaux touche, dans les faits, l'ensemble de la police fédérale. "Liège est emblématique d'un problème bien plus vaste, 80 % des bâtiments sont concernés", précise Vincent Gilles, du SLFP Police (syndicat libéral).

Ceux de Charleroi, Namur, Dinant sont aussi concernés et dans une moindre mesure Anvers et Bruxelles, mais aussi Vottem où était péniblement installée l'Académie nationale de la police fédérale.

Le responsable du syndicat libéral évoque aussi des locaux qui, en apparence, sont plus modernes mais sont problématiques. C'est notamment le cas du RAC à Bruxelles (siège de la PJF de Bruxelles), et du Portalis, où l'on retrouve notamment le parquet du procureur du Roi de Bruxelles. Et d'ajouter : "À Charleroi, il y a une toilette pour trente personnes. À Eupen, les locaux ont dû être momentanément fermés à cause d'un incident électrique. À Anvers, ils n'ont plus de cuisine, et la liste est longue !"

"Nous savons très clairement que le travail de la Police judiciaire fédérale est important, fondamental et essentiel pour notre sécurité et qu'il est de mon devoir de leur garantir de bonnes conditions de travail", assure le secrétaire d'État Mathieu Michel (MR), en charge de la Régie des Bâtiments.