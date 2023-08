Justice : le “plaider coupable” en échange d’une peine réduite a-t-il vraiment de l’avenir ?

En réalité, ce que l’on appelle la reconnaissance préalable de culpabilité existe en Belgique depuis 2016. Une loi qui exclut les faits passibles de plus de cinq ans de prison et les cas tels que le meurtre, le viol et les délits sexuels impliquant des mineurs. “Plutôt que d’attendre un jugement devant le tribunal correctionnel, un prévenu a la possibilité de plaider coupable et de trouver un accord avec le parquet sur la peine prononcée”, détaille Adrien Masset, avocat pénaliste et professeur à l’Université de Liège. “Cela suppose que le prévenu soit en aveux, qu’il reconnaisse les faits et les infractions qui lui sont reprochés et qu’il reconnaisse sa responsabilité civile et donc son obligation à indemniser les victimes.”

Sur le terrain, cette procédure est toutefois très peu utilisée jusqu’ici. “Les parquets sont assez frileux à l’idée de l’appliquer”, constate Adrien Masset. “Pour eux, c’est un surcroît de travail. Le 'plaider coupable' implique notamment des rencontres préliminaires avec le conseil du prévenu et une proposition d’accord pour un plaidoyer de culpabilité. Tout cela demande de la préparation.”

Avec le projet pilote anversois, l’idée est de faire gagner du temps aux procureurs et aux juges de gagner du temps. Si le parquet conclut un accord pour un plaidoyer de culpabilité, il n’y aura plus de procès sur le fond au tribunal. Le juge se contentera alors d’évaluer si l’accord a été conclu correctement et si la peine convenue est proportionnée. “On évite une procédure correctionnelle et on évite un éventuel appel”, commente notre intervenant.

Autre avantage pour la justice : elle ne doit plus réclamer de l’argent après une condamnation. La personne condamnée à une amende ou à une indemnisation de la victime devra mettre à disposition ce montant au préalable.

Quelles perspectives ?

Une question se pose aujourd'hui: le “plaider coupable” peut-il bénéficier un second souffle ? C’est en tout cas ce qu’espère le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne (Open VLD). Il souhaite que les tribunaux l’appliquent plus largement. Il a d’ailleurs préparé un projet de loi qui simplifie la procédure et accorde plus d’attention aux éventuelles victimes.

De son côté, Me Masset se montre peu optimiste. “Je ne vois pas comment cette procédure peut devenir beaucoup plus attractive”, analyse-t-il. “Les parquets ne semblent pas avoir beaucoup d’intérêt à négocier une peine avec les prévenus et les prévenus ne sont pas en position de force dans la discussion. Il faut vraiment que le prévenu soit convaincu qu’il y aura une réduction substantielle de sa peine en plaidant coupable. Pour moi, la transaction pénale élargie sera le plus souvent privilégiée par rapport au 'plaider coupable' si elle est proposée.”

La transaction pénale élargie permet aux suspects de racheter les poursuites, et ainsi de rester sous le radar. Ici, il n’y a en effet pas de procès et donc pas de condamnation. Ce qui n’est pas le cas avec le “plaider coupable”.