Malgré les nombreuses grèves et autres actions menées par les syndicats, le groupe Delhaize vient de confirmer sa volonté de franchiser de nombreux supermarchés en Belgique. La liste des quinze premiers magasins repris par des indépendants vient de tomber. On retrouve trois magasins wallons dans la liste : Nivelles, Bouffioulx et Recogne.

2. Ryanair : les pilotes basés à Charleroi en grève les lundi 14 et mardi 15 août

Face à l’intransigeance de la direction de Ryanair, les pilotes de la compagnie à bas coûts basés à l’aéroport de Charleroi mèneront une nouvelle grève les lundi 14 et mardi 15 août 2023. Il s’agira déjà de leur 3e action en moins d’un mois.

3. Le Jamboree, fête mondiale des scouts en Corée du Sud, délocalisé à Seoul avant le passage du typhon

Dans un premier temps, l’Organisation mondiale du mouvement scout a annoncé qu’en raison de l’impact attendu du typhon Khanun, un départ anticipé était prévu pour tous les participants du Jamboree, fête mondiale des scouts, Il n'en est finalement rien, puisque l'événement sera délocalisé à Séoul.

4. Europa League: on connaît les adversaires des clubs belges

Le tirage au sort de l'Europe League concernait deux clubs belges : d’un côté, l’Union Saint-Gilloise, récent quart de finaliste et troisième de Pro League. De l’autre, on retrouve Genk après son élimination au deuxième tour des qualifications pour la Champions League face à Servette. À noter Bruges, La Gantoise et Genk connaissent désormais leurs potentiels adversaires en barrages de la Conference League, tout comme l'Antwerp en Ligue des Champions.

5. Un dernier hommage à la princesse Elisabeth de Chimay

Chimay était bien silencieuse ce matin. Sur la Grand-Place privée de stationnement, le recueillement est de mise en mémoire de la princesse Élisabeth, décédée mercredi dernier à l’âge de 97 ans et dont les funérailles ont été célébrées ce lundi à la collégiale de Chimay.