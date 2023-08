Delhaize annonce la reprise de 15 premiers supermarchés franchisés, dont 3 en Wallonie

Malgré les nombreuses grèves et autres actions menées par les syndicats, le groupe Delhaize vient de confirmer sa volonté de franchiser de nombreux supermarchés en Belgique. Et la liste des quinze premiers magasins qui vont aller aux mains d’entrepreneurs indépendants vient de tomber. Et on retrouve trois magasins wallons dans la liste : Nivelles, Bouffioulx et Recogne.