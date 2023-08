Politique, les métiers de l’ombre: porte-parole de ministre, c’est "du boulot, un minimum de culot et de la loyauté"

Depuis 2017, Stéphanie Wyard est la porte-parole du ministre wallon du Budget, des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives. Jean-Luc Crucke d’abord, Adrien Dolimont ensuite.

Au nom du ministre, "avec la responsabilité qui va avec"

Le cabinet est amarré à la pointe de la chaussée de Louvain à Namur. À l’étage du ministre, toutes les portes sont ouvertes.

La semaine de base, c’est 60 heures. ©ÉdA Mathieu Golinvaux

Stéphanie écoute d’une oreille la plénière du Parlement wallon retransmise sur son PC, fait un point "agenda" avec Nicole, la secrétaire d’Adrien Dolimont, et répond à un message sur son smartphone, ventousé en permanence au creux de la main.

Alors, qu’est-ce qu’on fait quand on est porte-parole d’un ministre ? "On s’exprime officiellement au nom du ministre, avec la responsabilité qui va avec. Toute erreur peut avoir des conséquences lourdes. Quand on sait qu’il y a une agence de notation derrière… (NDLR: Moody’s en l’occurrence) Si j’ai un doute, je temporise. Mais j’ai vraiment une grande autonomie dans mon boulot."

Elle est aussi attachée de presse. "La communication, c’est toute une équipe et…" Stéphanie s’interrompt, replace machinalement une mèche rebelle derrière son oreille et décroche son téléphone. Elle glisse: "C’est Adrien, justement." Il confirme qu’il sera là vers midi, le temps de casser une croûte et de faire un point sur les questions d’actualité qui seront posées par les députés à 14 heures. Elle reprend.

"… Toute une équipe communication donc, avec Florine, Geoffroy, Omar, pour les réseaux sociaux, les relations avec le Parlement, toute la politique générale, les visites de terrain, etc. Globalement, je l’accompagne. Je suis attentive à tout ce qui peut être sensible, ce qui peut avoir un impact médiatique. Au cabinet, je suis tous les dossiers."

Laissez collés, les petits papiers

Sur son bureau, un parterre de post-it colonise l’espace devant le clavier, le bas du PC et une soucoupe juste derrière. Elle a un rire spontané: "J’en ai autour de mon lit aussi ! Alors, il y a un ordre: ceux devant le clavier, ce sont les plus urgents. Dans la soucoupe, c’est urgent aussi. Mais moins…" Elle décolle un à un les petits carrés fluo. "Ça, c’est réglé". Poubelle. "Ça aussi, ça aussi. Ça, euh… non." Stéphanie recolle la petite note devant elle et donne un coup de fil. Elle raccroche. Allez, un post-it de moins. "Je contamine parfois les collègues avec des courriels, des whatsApp", reconnaît-elle, un petit creux soucieux entre les yeux.

Un bref temps de midi, avant de retourner au Parlement wallon.. ©ÉdA Mathieu Golinvaux

Midi pile, Adrien Dolimont déboule. Une partie de l’équipe, dont le chef cab (qui s’appelle aussi Adrien) et Stéphanie, le rejoignent dans son bureau. Sandwiches. "Je n’ai jamais eu de porte-parole avant, explique le jeune ministre. De tous les collaborateurs, c’est avec elle que j’ai le plus d’interactions dans la journée. Et avec le chef de cabinet, bien sûr."

Oui, il tient compte de l’avis de ses conseillers. "Si c’est une bonne idée, je ne suis pas contre." Non, il ne s’énerve pas souvent. "Il y a des moments de tension. Mais je suis d’un naturel très calme. Je ne vais pas changer ce que je suis pour la politique ", promet-il tranquillement. Il finit son sandwich, se concentre sur ses notes et repart fissa au Parlement wallon.

Le col des fans

Stéphanie le rejoint sur place. Depuis le balcon "presse" du Saint-Gilles, elle écoute les questions posées à son ministre. Il est interrogé sur l’aéroport de Liège. Puis, retour au cabinet pour l’un et l’autre.

Dans le bureau de Stéphanie, Adrien Dolimont décale une chaise et s’assied devant la télé allumée. Il s’accorde quelques minutes pour les 3 derniers kilomètres du Tour de France. L’étape du jour: Clermont-Ferrand – Moulins. Gros fans de vélo tous les deux, le ministre et sa porte-parole papotent entre initiés.

Être d’accord avec le chef, ça fait partie du job ? "Non. Il ne faut pas chercher à plaire, estime Stéphanie. En tout cas, je n’ai jamais eu à travailler pour des personnes qui avaient besoin de courtisans." Sa conviction: "Il faut un minimum de culot pour les challenger. Par contre, je suis loyale. Toujours !" dit-elle gravement.

Un peu d’introspection. La porte-parole l’admet, elle a carrément développé un côté surprotecteur. "C’est peut-être un peu risible parfois, sourit-elle, lucide. Mais c’est difficile de se retrouver exposé, du jour au lendemain."

Ça lui rappelle le moment fort de la législature, "même s’il y a eu beaucoup de moments forts": la semaine de transition entre Crucke et Dolimont.

"Dans la seconde, on s’est fait confiance"

Décembre 2021, les tensions politiques se sont accumulées autour de Jean-Luc Crucke et d’un certain décret fiscal. " Il y avait eu le Covid, les inondations, un “politique bashing” difficile à vivre… On était tout le temps dans l’immédiateté. En janvier, on prépare la démission de Jean-Luc. Au cordeau. Et puis Adrien Dolimont est désigné. Et un peu jeté dans la fosse… Mais ça a “matché” tout de suite ! On s’est fait confiance, dans la seconde. Ne pas s’entendre avec le ministre dont on est porte-parole, ça doit être super dur !"

Podium

Vers 18 heures, départ pour le stade Naimette Arena de Liège pour le Meeting international d’athlétisme. Le ministre va remettre une médaille à l’Australienne Michelle Jenneke. Vers 20 h 30. Stéphanie prend la photo pour les réseaux sociaux. Amusé, Adrien Dolimont fait le constat: "Je n’ai jamais fait autant de podiums que depuis que j’ai arrêté le sport…"