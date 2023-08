Politique, les métiers de l'ombre: aucun détail ne peut échapper au directeur du compte rendu analytique

«Le cadre dans lequel s’inscrit le compte rendu analytique est celui de la publicité des débats», nous explique Serge Model. «Dans des régimes non démocratiques, les citoyens n’ont pas connaissance des délibérations qui ont amené aux décisions. Mais dans nos régimes, les débats sont publics et retranscrits. L’idée est de mettre à la disposition des citoyens le contenu des discussions politiques qui ont amené au vote de la loi publiée au Moniteur.»

Deux comptes rendus sinon rien…

Il existe deux types de comptes rendus à la Chambre. Serge Model explique : «Nous avons le compte rendu intégral qui reprend l’intégralité des propos tenus uniquement dans la langue de l’orateur. Mais il y a aussi le compte rendu analytique, qui est une synthèse des débats et qui est traduit dans les deux langues.»

Bien que ce soit un résumé, le compte rendu analytique, présenté sur deux colonnes, est plutôt bien étoffé. «Il comporte environ 40 % des débats par rapport au texte original», ajoute Serge Model. «Les résumés sont réalisés de la façon la plus objective possible. Nous laissons tomber tous les petits éléments de procédure et les répétitions. Celui qui veut s’informer de manière complète sans devoir passer des heures à regarder les enregistrements peut donc se référer à l’analytique. Et sur deux colonnes, vous avez en vis-à-vis le même texte en français et en néerlandais.»

Les secrets du compte rendu

Les équipes en charge du compte rendu travaillent de manière unique pour rédiger ce document efficacement et rapidement. Serge Model explique : «En séance de commission, un enregistrement audio est réalisé. Il est ensuite découpé en petites séquences de deux ou trois minutes, attribuées à des rédacteurs. Ceux-ci rédigent puis nous recollons ces différents morceaux. Pour la séance plénière, nous sommes présents car il y a des mouvements de salle qui peuvent survenir et qui ne sont pas transmissibles. Si un ministre fait un signe de dénégation, nous l’ajouterons dans le document.»

En salle, les rédacteurs tournent par quart d’heure. «Scientifiquement, il est prouvé que la concentration change après vingt minutes. Les rédacteurs notent à la main, rentrent dans leur bureau, puis reprennent le son sur l’ordinateur.»

L’objectif est d’être le plus rapide possible. Pour que le document soit publié, tous les morceaux préparés par des rédacteurs différents doivent être recollés puis traduits dans l’autre langue.

«Aujourd’hui, deux heures après une séance, le compte rendu intégral et l’analytique sont disponibles, conclut Serge Model. Et au lendemain de la mise en ligne de la première version, une relecture est effectuée. La rédaction de ces comptes rendus, c’est un peu les Temps modernes avec Charlie Chaplin. Une véritable petite chaîne de montage…»

L’intelligence artificielle ne permet pas encore d’aller plus vite…

Serge Model dirige la partie francophone du service du compte rendu analytique. ©Jacques Duchateau

Avec l’avènement de la révolution numérique et l’essor de l’intelligence artificielle, on pourrait s’étonner que les services en charge de la retranscription des débats n’utilisent pas davantage cette technologie. Cependant, dans une course contre la montre permanente pour mettre rapidement à disposition une retranscription fiable des débats, l’intelligence artificielle ne permet pas de gagner du temps.

«Des essais ont été réalisés dans d’autres parlements, explique Serge Model. Pour l’instant, ils ne sont pas concluants dans le sens où le degré de correction nécessaire est tel que l’on ne gagne pas de temps. À la Chambre, il y a deux langues, différents accents et même des interlocuteurs qui passent du néerlandais au français dans une seule et même phrase. On peut imaginer que dans un futur proche, l’intelligence artificielle arrivera à un degré de qualité permettant d’envisager son utilisation pour le compte rendu intégral. Par contre, pour l’analytique, qui est un résumé des débats, cela reste très compliqué à imaginer.»

Actuellement, 17 personnes s’occupent du compte rendu analytique à la Chambre des représentants : dix néerlandophones et sept francophones. Cette proportion est censée refléter l’usage des langues à la Chambre.

«C’est une fonction pour laquelle il n’existe pas de formation. Personnellement, je suis politologue. Mais dans mon équipe, j’ai des juristes, des historiens ou encore des philologues. Historiquement, le Parlement recrutait des journalistes, ajoute Serge Model. S’occuper du compte rendu analytique demande de la rigueur, de la résistance au stress mais surtout de la solidarité entre rédacteurs. Il ne faut pas de francs-tireurs dans le service.»

Quelques perles prononcées durant les débats

Les coulisses du Parlement fédéral Jacques Duchateau ©Jacques Duchateau

Au cours des discussions parlementaires, il arrive que des députés ou des ministres prononcent des déclarations illogiques et même risibles. Le service dirigé par Serge Model a recueilli quelques exemples de ces déclarations absurdes. Heureusement, elles ne figurent pas toujours dans les comptes rendus analytiques…

«On sait ce qu’on a, on ne sait pas ce qu’on aurait si on n’avait plus rien».

«C’est vrai…, sauf que c’est faux» «Je ne l’ai jamais dit, mais je le redis ici»

«Son acceptation doit être refusée»

«N’ayant pas de juriste à portée de main, je me suis basé sur le vide juridique.»