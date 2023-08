Météo : début de journée au sec, mais températures fraiches

Il fera d’abord sec sur la plupart des régions avec quelques éclaircies locales mais dans l’ouest et en Ardenne, une averse sera possible. Vers midi, l’IRM prévoit de la pluie (parfois modérée) à partir de l’ouest. L’après-midi, des éclaircies entrecoupées d’averses potentiellement orageuses sont attendues. Les maxima, frais, se situeront entre 16 et 20 degrés sous un vent modéré et à la mer assez fort de sud à sud-ouest. En fin d’après-midi, les rafales seront de l’ordre de 50 km/h à la Côte.