Roger Dehaybe a exercé les fonctions de chargé de mission et directeur de cabinet auprès de ministres de la Culture et de l'Éducation et auprès du ministre-président de la Région wallonne entre 1973 et 1982. Il a ensuite dirigé jusque 1997 le Commissariat général aux Relations internationales de la Communauté française (CGRI) qui deviendra l'actuelle agence WBI.

"Roger Dehaybe fut l'un des moteurs de la reconnaissance des entités fédérées comme actrices à part entière de l'écosystème international", commente samedi l'agence WBI sur son espace Linkedin.

Roger Dehaybe a également été l'administrateur général de l'agence intergouvernementale de la Francophonie de 1998 à 2006. Il a encore assuré la présidence d'un comité de réflexion pour le renforcement de la francophonie, dont les travaux constituent la base de la réforme fixant le nouveau cadre institutionnel de la francophonie.

"Au-delà de la carrière, il y a un homme de conviction qui a posé les bases de Wallonie-Bruxelles International et de son action dans le monde. Il a œuvré toute sa vie à la reconnaissance de la Belgique francophone. La dernière promotion de diplomates de WBI qui entrera en poste le 1er septembre 2023, porte d'ailleurs son nom. Preuve s'il en est, que ses valeurs, son parcours et son enthousiasme communicatif nous accompagnent en tout temps", conclut le communiqué de WBI.