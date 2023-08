Politique, les métiers de l'ombre - Flexibilité, neutralité et discrétion: le cocktail indispensable pour travailler à la buvette de la Chambre

Devant la porte de cet endroit «select» où l’on ne peut rentrer, Vanessa Sulejmani nous parle de son job assez particulier.

«Je travaille à la buvette des parlementaires depuis quatre ans», nous explique-t-elle. «Ici, je sers directement les députés. Et nous préparons également des sandwiches qui permettent aux parlementaires de continuer leurs travaux en commission sans devoir s’interrompre pour manger.»

Si la buvette est fermée au public, elle ne serait pas pour autant un lieu de fête : «Pas du tout», assure Vanessa Sulejmani. «Généralement, les députés viennent pour discuter à leur aise durant les séances plénières.»

Et s’il y a de l’alcool au menu, il serait consommé de façon très limitée. «Ce que l’on nous demande principalement, c’est du café et de l’eau plate ou pétillante», ajoute Vanessa Sulejmani. «Oui, il y a de l’alcool. Mais il est consommé de manière très modérée. Quand la séance est finie, certains députés prennent parfois une bière, par exemple.»

Ce qui se dit dans la buvette reste dans la buvette…

Les coulisses du Parlement fédéral Jacques Duchateau ©Jacques Duchateau

La vie politique est faite de tensions, de disputes, d’amour et de haine. Mais dans la buvette, l’atmosphère serait généralement sereine. «Il y règne une ambiance normale et très neutre», explique Vanessa Sulejmani. «Quand je sers du café, il peut m’arriver d’entendre ou de voir certaines choses. Mais c’est aussitôt oublié! Lorsqu’on fait ce travail, on doit pouvoir laisser les parlementaires à leur aise pour qu’ils puissent discuter entre eux. Ils peuvent aussi venir manger pendant l’heure de midi en toute discrétion.»

Chaque jour, Vanessa Sulejmani prépare des litres de café. Et pour cause, celui-ci est également servi dans les salles. «En commission, nous accueillons les députés avec du café», explique-t-elle. «Ensuite, tout est laissé à disposition dans la salle et ils se servent eux-mêmes. Enfin, quand il y a des invités ou des ambassadeurs, nous travaillons alors avec le service du protocole à l’accueil de ces personnes.»

Travailler pour la buvette de la Chambre ne signifie pas pour autant que l’on bénéficie d’un horaire fixe comme dans un bar classique. Calquées sur le travail parlementaire, les journées de Vanessa sont parfois «à rallonge». «Théoriquement, je commence à 7 heures du matin et je termine mon service à 15h», conclut Vanessa Sulejmani. «Mais une à deux fois par semaine, il m’arrive de devoir continuer au finish, soit en soirée. Et parfois, il faut également travailler les week-ends. Mais ça fait partie du job. On est à disposition de la Chambre et du travail parlementaire. Donc, il faut montrer une grande flexibilité.»