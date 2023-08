Phyto  : plus d’attention sur les utilisateurs non professionnels

Le ministre pose directement les jalons: il ne s’agit pas d’imposer de nouvelles contraintes aux agriculteurs. Un plan visant à limiter l’usage de certaines molécules est en cours de réflexion au niveau européen. "Et il n’est toujours pas abouti. Il n’y a pas d’accord européen car il faut tenir compte des spécificités nationales."

Ne plus passer "entre les mailles du filet"

Concrètement, le plan belge impose une "vision globale" de l’usage des produits. "Il y a aussi une série de mesures qui visent les non-professionnels ou les administrations publiques, détaille le ministre. On s’est rendu compte qu’il y avait trop de non-professionnels qui passaient entre les mailles du filet." Une des nouveautés de ce plan, c’est aussi de "comprendre l’évolution des produits phyto avec la vie des abeilles. On constate aussi que le varroa a un impact majeur sur leur disparition. Il faut aussi l’objectiver. " Le plan souhaite aussi accroître la visibilité de produits "à faible risque ".

Les 28 mesures ont été ventilées en plusieurs thématiques: formation, vente, communication, inspection, application, surveillance et exposition. "Ce plan permet un bon équilibre entre les acteurs et les enjeux", soutient le ministre. Et lorsqu’il y a des mesures contraignantes pour les agriculteurs, le ministre veille à compenser. "Ces mesures doivent s’accompagner d’innovations, d’encouragement à la recherche et par des alternatives."

Parmi ces mesures, on peut lire que l’aspect sera porté sur le suivi des traitements des phytolicences, une meilleure communication dans les points de vente grand public, une campagne de communication basée sur l’usage des produits phytosanitaires, l’adaptation du site phytoweb afin qu’il soit plus lisible, l’analyse du monitoring des résidus dans les eaux de surface, le maintien du contrôle technique des pulvérisateurs professionnels…