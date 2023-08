Des Belges aux Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) : "Une expérience unique"

"En tant que jeune chrétien, c’est une expérience unique de pouvoir rencontrer tous ces jeunes qui croient. On se rend compte qu’on n’est pas tout seul", s’exclame François Lesage, jeune Hutois de 22 ans, étudiant en master 2 ingénieur civil. Il est arrivé lundi matin, un peu après les autres car son camp scout se terminait trop tard pour pouvoir partir avec le groupe Church4You qui organise les voyages de nombreux jeunes Belges.

"Une montée en puissance avant la messe finale"

Qu’importe, il est arrivé à bon port et a rejoint les autres membres de sa paroisse avec lesquels il vit maintenant ce voyage financé par divers travaux réalisés par les jeunes. Cette semaine est ponctuée de rencontres, d’ateliers et de moments de prière.

"Le matin, on assiste à des workshops, des séances de catéchèse données par des évêques et personnalités de l’Église. L’après-midi et le soir sont marqués par des temps forts, différents chaque jour."

Hier, c’était la cérémonie d’accueil du Pape François et ce vendredi, ce sera le Chemin de Croix. "C’est une montée en puissance avant la messe finale donnée par le Pape. Tout le monde vient avec son sac de couchage et on dort sur la place, tous ensemble."

Des rencontres enrichissantes

On entend le brouhaha en fond. Toute la capitale portugaise vit au rythme des JMJ cette semaine. "Dans les métros, tout est rempli. On entend des gens chanter partout en se promenant dans les rues. Les restos font des menus spéciaux JMJ, des rencontres sont organisées dans les églises, il y a des concerts ", raconte le jeune homme.

François retient surtout les discussions avec les pèlerins des autres pays. "Il y a une différence dans la manière de parler de sa foi. En Belgique, on a tendance à le cacher alors que les Espagnols et les Portugais sont plus expressifs. Sans doute parce que leur pays est plus religieux."

Parmi les temps forts de ce début de semaine, François retiendra surtout le témoignage, inattendu, d’un jeune Irakien. "Nous étions invités à un cocktail chez l’ambassadeur et en sortant nous sommes rentrés dans une église. Ce jeune Irakien racontait son parcours vers la France et le miracle qu’il a vécu. Il a parlé d’espérance et du fait qu’elle est liée à la persévérance. "

Le jeune Hutois est donc heureux de participer à cette expérience. Il aimerait d’ailleurs prendre part à la prochaine édition dont la destination sera révélée à la fin du week-end.

Une chose est sûre, ce sera hors Europe car les JMJ sont organisées en alternance entre le vieux continent et le reste du monde.