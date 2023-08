Production record d'énergie éolienne en juillet, en comparaison avec les étés précédents

Le mois de juillet n'a pas démérité non plus en termes d'énergie photovoltaïque, même si avec 905 GWh enregistrés, le résultat est inférieur à celui de l'an passé. Selon Elia, ce fléchissement est notamment dû au fait que, ces derniers temps, de plus en plus de panneaux solaires ont été installés, ce qui réduit le nombre d'heures d'ensoleillement nécessaires pour atteindre les mêmes chiffres (que les années précédentes).

Si l'on considère la consommation, la production solaire et éolienne a permis de couvrir 35 % de la demande d'électricité.

Jusqu'à présent, le solaire et l'éolien ont déjà fourni ensemble 12,7 TWh d'énergie cette année. Pour la même période en 2022, le compteur affichait 10,3 TWh.