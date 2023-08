Politique, les métiers de l’ombre : être huissier à la Chambre, c'est marcher jusqu’à 12 km par jour !

Or, à la Chambre, les nombreuses réunions des onze commissions permanentes, des quatorze commissions spéciales, des sous-commissions et même la séance plénière ne pourraient se dérouler sans le précieux travail des huissiers.

Parmi la trentaine d’huissiers que compte la Chambre, nous rencontrons Pierre Fries. “Je suis originaire de la province de Luxembourg”, nous confie-t-il dans les couloirs du Palais de la Nation. “Après avoir travaillé pour une entreprise de matériau d’emballage, j’ai rejoint la Chambre il y a douze ans. Et je dois dire que j’aime ce métier car il y a un côté presque militaire. Il y a les costumes, mais aussi la rigueur dans le travail. ”

Pierre Fries nous guide dans les couloirs jusqu’aux salles de commission, installées dans le bâtiment “Forum”, pour nous expliquer la semaine type d’un huissier. “D’abord, il faut rappeler que le titre de la fonction quand vous intégrez la Chambre, c’est messager-huissier. Nous nous occupons donc notamment du courrier interne et nous effectuons le transfert de plis entre les ministères et les différentes commissions, explique-t-il. Et si la digitalisation a permis de diviser par quatre la consommation de papier, il reste encore beaucoup de courrier interne et de documents à transmettre aux députés.”

Deux huissiers par commission

En théorie, les réunions des commissions ont principalement lieu le mardi, le mercredi et le jeudi matin. Même si l’actualité politique peut parfois bouleverser cet emploi du temps.

“Pour chaque réunion, il y a un huissier en salle et un huissier opérateur. L’huissier en salle transmet les documents directement aux députés et met à leur disposition de l’eau ou du café. Attention, nous ne sommes pas des maîtres d’hôtel. Nous sommes au service du travail parlementaire. Nous ne devons donc pas être transparents, mais nous ne devons pas non plus être proches des parlementaires. Nous devons connaître leur nom, mais il ne peut y avoir de contact personnel avec eux. Cela doit rester “Monsieur” ou “Madame”, avec une formule de politesse.”

L’huissier opérateur, lui, va contrôler notamment les micros et, dans certains cas, les images. Car s’il y a un système automatique pour les caméras, celui-ci est trop lent pour suivre la vivacité des débats de la séance plénière où siègent 150 députés. “Avec ce système, il faudrait six à huit secondes pour avoir un changement d’image. Nous travaillons manuellement avec un joystick.”

Les qualités d’un huissier

Les couloirs de la Chambre n’ont plus de secret pour lui… ni la passerelle qui relie le Palais de la Nation et le Forum. ©Jacques Duchateau

Le vendredi, Pierre Fries et d’autres huissiers doivent aussi transmettre en main propre les plis de la Chambre vers les différents ministères. Une tâche qu’il effectue parfois à pied pour gagner en rapidité ! “Mon podomètre le montre : en tant qu’huissier à la Chambre, vous marchez entre cinq et douze kilomètres par jour !”

Enfin, être bilingue ne suffit pas pour devenir huissier. Il faut aussi accepter de devoir parfois travailler le week-end ou en soirée. “Il faut aimer marcher, avoir une bonne condition physique et être résistant au stress, ajoute Pierre Fries. Les commissions durent parfois jusqu’à sept heures. Et il faut garder un regard sur la salle tout en étant à l’écoute du secrétaire de commission. Vous savez quand vous commencez votre journée, mais jamais quand vous la terminerez. Mais si vous êtes intéressés par la Belgique ou l’international, à chaque commission, vous allez en apprendre beaucoup.”

Guillaume Barkhuysen et Jacques Duchateau