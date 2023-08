Politique, les métiers de l’ombre : le Greffier, l’autre “patron” de la Chambre des représentants

À ses côtés, se tient un homme discret à la silhouette fine. Tout au long de la séance, il va présenter des documents à la présidente et lui glisser, de façon discrète mais très régulière, quelques mots.

Cette personne n’est pas parlementaire. Et encore moins politique. Il s’agit de Jan Deltour, le Greffier de la Chambre des représentants. Un homme qui, dans la démocratie parlementaire belge, joue un rôle majeur.

“Je travaille à la Chambre depuis 1986 et j’ai occupé différentes fonctions, notamment dans les services législatifs. De façon inattendue, en juin 2022, je suis devenu Greffier, car mon prédécesseur est tombé malade”, nous lance Jan Deltour dans son petit bureau austère, sobrement décoré et dont de nombreuses piles de documents trahissent un travail visiblement important.

©Jacques Duchateau

Une fonction, mais deux aspects différents

Malgré une polémique qui a touché le Parlement de Wallonie, le rôle central que jouent les greffiers des différentes assemblées que compte la Belgique reste peu connu du grand public.

“Il y a deux aspects à la fonction, résume Jan Deltour. D’un côté, je suis le premier conseiller de la présidente de la Chambre. Je l’assiste dans presque toutes ses réunions, que ce soit la séance plénière, mais aussi les réunions du Bureau, de la Conférence des présidents ou encore du Comité de gouvernance. L’autre aspect de mon travail, c’est la direction des services de la Chambre et du personnel. Il faut savoir que sans compter les collaborateurs des élus, il y a 650 personnes qui travaillent directement pour le Parlement. Cela va des nettoyeurs jusqu’aux responsables des bâtiments en passant par le personnel en charge de l’informatique, des ressources humaines, la sécurité ou encore les huissiers.”

De longues journées au service de la démocratie

Les semaines et les journées du greffier sont, assez logiquement, calquées sur le rythme du travail parlementaire. Quand les séances plénières s’éternisent et durent jusqu’aux petites heures de la nuit, le Greffier doit rester présent aux côtés de la présidente.

Ce qui ne signifie pas pour autant qu’il interviendra d’un point de vue politique. “Guider la présidente ? Non, ce n’est pas le verbe adéquat, reprend le Greffier. La présidente peut me demander des conseils et je vérifie qu’il n’y a pas de problème par rapport à l’application du règlement. Il s’agit de vérifier la bonne interprétation des textes. Heureusement, je peux compter sur l’aide d’un greffier adjoint qui est un véritable spécialiste du droit parlementaire.”

Observateur d’un changement d’époque

En 38 années au Parlement, le Greffier s’est trouvé aux premières loges pour observer les changements qui ont touché la vie politique. “Quand je suis arrivé, il y avait 212 députés contre 150 aujourd’hui, explique Jan Deltour. Et la Chambre était composée majoritairement d’hommes d’un certain âge. Aujourd’hui, il y a 40 % de femmes et les députés sont plus jeunes. Ce qui a également changé, c’est qu’il y a un nombre plus élevé de questions posées au Gouvernement. À l’époque, il y avait davantage de travail législatif. Enfin, le dernier changement, c’est l’arrivée et l’influence des réseaux sociaux dans le travail parlementaire. Les députés n’hésitent pas à filmer leurs interventions. Certaines sont même conçues pour être diffusées, ensuite, sur les réseaux sociaux.”

Le secret de la fonction ? “Il faut être très diplomate”

A chaque séance plénière, on retrouve le Greffier aux côtés d'Eliane Tillieux, la présidente de la Chambre.

Lorsqu’on est le “patron” d’un Parlement, quelle qualité faut-il mettre en avant pour exercer ses fonctions ? “Il faut d’abord toujours rester ouvert vis-à-vis de tous les membres du personnel, de tous les députés et de tous les partis politiques, qu’ils soient de la majorité ou de l’opposition, estime Jan Deltour. Ce n’est pas toujours évident, parce qu’il m’est arrivé de devoir rendre des avis qui ne plaisent pas à certains. Mais je dois toujours garder une neutralité et j’essaie d’être diplomate.”

Huissiers, juristes… Actuellement, la Chambre des représentants recrute. Pourtant, il n’est pas toujours facile d’embaucher. “Cela devient de plus en plus difficile pour certaines fonctions comme l’IT, explique Jan Deltour. Et les horaires posent parfois problème. Nous organisons régulièrement des examens. Mais lorsque l’on recontacte les candidats sélectionnés, ils affirment ne pas être intéressés par un horaire irrégulier comprenant parfois des week-ends et des soirées au travail.”