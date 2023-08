Impôts : 2 218 000 déclarations introduites à temps via tax-on-web, ce que risquent les retardataires

Seules les déclarations qualifiées de “complexes”, soit celles qui comprennent par exemple des rémunérations de dirigeants d’entreprise, des rémunérations de conjoints aidants ou encore des revenus professionnels étrangers pouvaient bénéficier du délai allongé courant jusqu’au 18 octobre. Les contribuables belges se sont-ils adaptés à ce changement ? Au SPF Finances, le nombre de déclarations rentrées au 15 juillet a en tout cas augmenté. “Au 16 juillet, nous avons reçu via tax-on-web 1 720 000 déclarations de contribuables. Et 498 000 déclarations ont été introduites par un mandataire”, nous explique Florence Angelici, porte-parole du SPF Finances. Pour cette deuxième catégorie, on en compte deux fois plus qu’en juillet 2022. “Il faut ajouter à ces chiffres les déclarations qui nous ont été envoyées par la poste et celles rentrées par un fonctionnaire, mais ces données ne sont pas encore disponibles. Pour l’exercice 2023, nous attendons au total environ 3 500 000 déclarations”.

Accroissement d’impôts

Vous n’avez pas introduit votre déclaration dans les temps ? Le retardataire qui n’avait pas l’intention d’éluder l’impôt risque un accroissement pour déclaration tardive, qui peut aller de 10 % pour la première infraction, à 200 % dès la sixième et les suivantes. Notons qu’en l’absence de mauvaise foi du contribuable et en cas de première infraction, le fisc peut renoncer à l’application d’un accroissement. Par contre, s’il estime que le retardataire avait bien l’intention d’éluder l’impôt, l’accroissement sera fixé à 50 % dès la première infraction et à 200 % dès la troisième. Enfin, si le retardataire a ajouté des inexactitudes ou des omissions dans sa déclaration tardive, l’accroissement sera dans tous les cas de 200 % !

Amendes

Les retardataires s’exposent également à une amende. Une déclaration déposée tardivement sans mauvaise foi ni intention d’éluder l’impôt pourra être sanctionnée par une amende, dont les montants vont de 50 € (s’il s’agit d’une première infraction) à 1 250 € (s’il s’agit de la cinquième). S’il y a mauvaise foi ou intention d’éluder l’impôt, il vous faudra payer directement 1 250 €. À bon entendeur…