Politique, les métiers de l’ombre : le spin doctor qui a fait de Di Rupo le "ministre TikTok"

Vers 10 heures, il fait une rapide incursion dans la salle du "walgov". Les ministres sont plongés dans un ordre du jour à 160 points. Arnaud tourne autour de la grande table avec sa caméra. Une fois. Deux fois. C’est un ballet sobre et silencieux.

Si le ministre-président wallon Elio Di Rupo cartonne avec ses vidéos sur le réseau social des jeunes, TikTok, c’est grâce à lui: Arnaud Brian, 26 ans.

TikTok, les images ont la bougeotte

En février 2020, une première vidéo fait mouche. Di Rupo danse au carnaval de Binche. Ça mord: 150 000 vues. "Il fallait le bon moment pour l’amener sur TikTok. Après, il y a eu plein de critiques", se souvient Arnaud. Mais c’était parti, comme un TGV.

Tour de table pendant le gouvernement wallon. ©EdA Mathieu Golinvaux

Visite d’entreprise, rencontre avec un ambassadeur, inauguration, etc. " Quand je suis sur le terrain avec lui, dans l’heure, il y a une story."

D’ailleurs, il s’y met. Les images du matin seront montées en moins d’un quart d’heure sur son smartphone. Sa collègue Anaïs Mangon rédige le texte. Une première mouture est prête pour Instagram. On la retravaillera pour TikTok. "Là, il faut que ça bouge toutes les 2 ou 3 secondes." Alors Arnaud zoome, accélère, taille ses plans comme Edward aux mains d’argent. Il met du punch dans une scène statique.

"Il faut aussi trouver la bonne musique: plus le son est populaire, plus on a de chance de faire des vues", explique Arnaud. Une question d’algorithmes.

Booba dans le bus à 1 euro par mois

Il avait choisi le générique de Stranger Things pour le trend qui a crevé le plafond sur le compte de Di Rupo: celui où l’on voit le ministre-président poser un GSM sur son bras. "Les antivax faisaient croire que le vaccin contre le Covid “aimantait” la peau. Il démontre que c’est faux. " La courte séquence a fait 1,3 million de vues. "Depuis , des jeunes l’interpellent en rue: “C’est celui qui a mis le téléphone sur son bras”. On l’appelle aussi le “ministre TikTok”".

Le montage, en quelques minutes, pour une première version. ©EdA Mathieu Golinvaux

Pour la vidéo dans laquelle il explique que les bus seront à 1 euro par mois pour les 18-24 ans (400 000 vues), la phrase musicale, c’était du Booba. "Sans les insultes ", précise Arnaud.

Et puis, un gros rap de Naza pour la séquence dédiée à la journée mondiale de la santé: le ministre-président soulève de la fonte chez Basic Fit. "9 kilos, quand même…" note Arnaud, comme pour lui-même. Les images ont été vues 800 000 fois sur Instagram. Du lourd aussi.

"Drare" Elio

"En 15 secondes, on ne peut pas expliquer comment fonctionne une voiture à hydrogène. Mais on peut cartonner sur des sujets sérieux. Il ne fait pas que danser ", résume Arnaud. Il reprend l’exemple du vaccin qui magnétiserait les petites cuillères et les téléphones portables. "Ça a l’air débile de démontrer que c’est faux. Mais les jeunes n’ont pas de version contradictoire. Ils ne regardent pas les JT qui débunkent les fake news. On peut aussi démonter des messages homophobes ou les vidéos d’extrême droite. " Elles pullulent sur le net. Glaçantes.

Un peu avant midi, Arnaud rejoint Elio Di Rupo dans son bureau. Il installe le trépied pour sa petite caméra. Et donne au Premier une liste de questions des internautes. Un peu de tout: les allocations de formation, l’OTAN, l’intelligence artificielle, les "politiciens dehors !"… Arnaud ne cherche pas à ménager le boss. Qui a l’habitude. Elio lit tout haut les questions de LilyJuliette, de Tanguy, il se débat un peu avec un pseudo laborieux. Face caméra, il répond sans note. Rien ne le surprend. Il dit "tu" quand on le tutoie, il répond "drare" quand on l’appelle "drare" (frère, en langage "street").

Pourquoi a-t-il recruté Arnaud ? "On ne remplace pas l’expérience. Mais il faut du sang neuf, de l’énergie…" Le ministre-président regarde tout ce qui est publié en son nom sur les réseaux. "Tout ! Mais je m’oppose rarement. " Il a un demi-sourire: "Bon, la musique qui va avec, c’est… Je ne juge pas. Mais ça plaît aux jeunes."