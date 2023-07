Le Palais diffuse des photos inédites pour les 30 ans de la mort du roi Baudouin

Baudouin, l’objecteur de conscience

La mort du roi Baudouin, il y a exactement trente ans du côté de Motril, en Espagne, est l’un de ces événements qui font partie de la mémoire collective des Belges de plus de 40 ou 50 ans. La meilleure preuve ? Nous savons encore tous ou presque où nous étions et ce que nous faisions ce jour-là, comme c’est le cas pour de nombreux faits marquants tels que les attentats du 11 septembre 2001 à New York, ceux du 22 mars 2016 à Bruxelles, ou encore d’autres décès inopinés, ceux de Lady Di, de Coluche ou… Claude François, un électrochoc qui a fait pleurer dans les chaumières les jeunes de la génération baby-boom (et leurs parents) le 11 mars 1978.