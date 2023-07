Le cadavre d’un rorqual à la dérive au large de Zeebrugge

Le cétacé se trouve à quelques kilomètres du littoral. Il n’est pas visible depuis la terre ferme. Ce type d’animal n’évolue généralement pas en mer du Nord, trop peu profonde pour lui. D’après une analyse des courants, il serait arrivé à proximité de la Belgique via la Manche, en provenance de l’océan Atlantique. Le Centre de coordination et de sauvetage en mer suit de près le parcours du cadavre et tient informés les navires de passage car, dans l’obscurité, le risque d’accident est réel.