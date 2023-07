Roi Baudoin : ces discours et prises de position qui ont marqué l’histoire de la Belgique

Trente ans après sa mort, retour sur ces discours qui ont fait l’histoire de la Belgique.

Intronisation : l’appel à “l’union de toutes les forces du pays”

Un peu moins d’un an après avoir prêté serment comme Prince royal, Baudouin devient officiellement le cinquième Roi des Belges le 17 juillet 1951.

Succédant à son père Léopold III, qui a abdiqué la veille, Baudouin Ier conserve un visage grave au Palais de la Nation.

“L’union de toutes les forces du pays et la compréhension mutuelle de nos deux cultures nationales rendront possible le développement constant du patrimoine matériel et moral de la Belgique”, espère notamment le nouveau Roi.

Expo 58 : “Plus que jamais, la civilisation apparaît conditionnée par la science”

Le 17 avril 1958, le roi Baudouin est à Bruxelles pour inaugurer l’Exposition universelle.

À l’occasion de son discours, le frère d’Albert II, marqué par la seconde Guerre mondiale, va insister sur les valeurs morales qui doivent accompagner l’innovation.

“L’humanité est entrée dans une ère nouvelle de son histoire. Plus que jamais, la civilisation apparaît conditionnée par la science. Des forces dont personne, il y a un quart de siècle, n’eut osé imaginer la puissance, ont été mises à la disposition des hommes. Mais deux chemins s’ouvrent devant nous : celui d’une rivalité entraînant une course aux armements toujours plus dangereuse qui menace de déchaîner contre l’humanité les découvertes issues du génie de ses savants, et celui qui doit permettre, quelles que soient les divergences de conceptions sociales, politiques ou spirituelles, de s’engager dans la voie de la compréhension, seule capable de conduire à une paix véritable. Le but de cette Exposition, Mesdames, Messieurs, est de susciter cette ambiance de collaboration et de paix. Les plus grandes puissances de l’Ouest et de l’Est, tous les peuples, toutes les races, y sont magnifiquement représentés […] La technique ne suffit pas à créer une civilisation. Pour qu’elle soit un élément de progrès, elle exige un développement parallèle de nos conceptions morales, de notre volonté de réaliser ensemble un effort constructif. ”

Indépendance du Congo : “Le génie du roi Léopold II”

Tensions à Léopoldville. Présent au Congo le 30 juin 1960 pour la transmission des pouvoirs aux futurs dirigeants du pays, le roi des Belges se lance dans un discours qui rend hommage aux colonisateurs plus qu’au peuple africain.

“L’indépendance du Congo constitue l’aboutissement de l’œuvre conçue par le génie du roi Léopold II, entreprise par lui avec un courage tenace et continuée avec persévérance par la Belgique”, estime notamment Baudouin. “Pendant 80 ans, la Belgique a envoyé sur vos sols les meilleurs de ses fils. D’abord, pour délivrer le bassin du Congo de l’odieux trafic esclavagiste qui décimait ses populations. Ensuite, pour rapprocher les unes des autres les ethnies qui, jadis ennemies, s’apprêtent à constituer ensemble le plus grand des États indépendants d’Afrique. Enfin, pour appeler à une vie plus heureuse les diverses régions du Congo que vous représentez ici, unies en un même parlement. ”

Long d’une quinzaine de minutes, le discours du roi Baudouin ne fera pas l’unanimité à l’international.

Dans la foulée, le Premier ministre Patrice Lumumba répliquera d’ailleurs par une allocution très critique vis-à-vis de la Belgique.

Noël 1963 : “Les Belges s’interrogent sur l’avenir de leur pays”

Alors que la Belgique boucle une année marquée par le vote des lois sur la création des différentes régions linguistiques et l’emploi des langues dans l’enseignement, l’administration et la justice, Baudouin Ier profite du discours de Noël 1963 pour rappeler aux Belges leur “volonté de vivre, de bâtir et de progresser ensemble”.

“L’immense majorité des Belges veulent vivre ensemble, parce que, au-delà de leurs différences, ils se sentent membres d’un seul corps. La Belgique n’est pas seulement un héritage des siècles passés. Elle est une réalité vivante et une nécessité pour le bonheur de tous ses citoyens. C’est, à travers tout ce qui peut distinguer les uns des autres, ce réseau de liens, d’intérêts communs, d’efforts collectifs qui unit entre eux nos foyers, nos villes, nos provinces, nos régions”, déclare le Roi. “Tous ceux qui, par irréflexion ou, ce qui est plus grave, de propos délibérés, refuseraient de reconnaître cette réalité, se feraient tort à eux-mêmes comme à ceux auxquels les relie une irrécusable communauté de destin. ”

Pour y parvenir et consolider la Belgique, “il y faut d’imagination et du courage”, poursuit encore Baudouin. “Il y faut la ferme volonté d’aboutir. Il y fait surtout un climat favorable auquel tous les Belges doivent contribuer, et qui exige de chacun de nous le respect de l’autre. ”

“Le grave problème de conscience” de Baudouin face à la dépénalisation de l’avortement

Le 30 mars 1990, le roi Baudouin, fervent catholique, écrit au Premier ministre Wilfried Martens afin de lui confirmer qu’il ne ratifiera pas la loi proposant la dépénalisation de l’avortement.

Dos au mur, le chef du gouvernement lit le message du Souverain à la Chambre des représentants. “Ce projet de loi soulève en moi un grave problème de conscience. Je crains, en effet, qu’il ne soit compris par une grande partie de la population comme une autorisation d’avorter durant les douze premières semaines après la conception”, explique le Roi. “À ceux qui s’étonneraient de ma décision, je demande serait-ce normal que je sois le seul citoyen belge à être forcé d’agir contre sa conscience dans un domaine essentiel ? La liberté de conscience vaut-elle pour tous sauf pour le roi ? ”

Pour sortir de l’impasse, le Conseil des ministres use d’une parade juridique en constatant que le roi est “dans l’impossibilité de régner” et donc de ratifier la loi.