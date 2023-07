Coulisses: comment le gouvernement belge a dû s’organiser à l’annonce de la mort de Baudouin

Ce samedi 31 juillet 1993 vers 21 h 15, Melchior Wathelet, alors ministre de la Justice, vient de terminer de charger les bagages dans la voiture familiale. Dans quelques heures, il prendra la direction de son lieu de vacances. Soudain, le téléphone sonne, le ministre n’y prête pas attention plus que cela. «Ma femme m’appelle en me disant “le chef du cabinet du roi veut te parler”. Étrange.»

Melchior Wathelet rentre alors dans sa maison et saisit le combiné téléphonique: «Le chef du cabinet du roi m’annonce que le roi Baudouin a eu une attaque cardiaque et qu’on craint le pire. “Ne sais-tu pas où est le Premier ministre?” On cherche alors tous les numéros de téléphone pour toucher le Premier ministre. Sur ces entre-faits, une demi-heure plus tard, le chef de cabinet du roi me confirme le décès du roi.»

À cet instant, Jean-Luc Dehaene, Premier ministre, est au stade de Bruges pour suivre un match de football, il raconte : «Comme le ministre des Finances était occupé de négocier un réaménagement du serpent monétaire. J’avais donc averti qu’on pouvait me sonner. Un quart d’heure avant la fin du match, effectivement, on m’appelle et tout le monde dans la tribune pense que le franc belge s’envolait suite aux négociations monétaires. C’était en réalité le chef du cabinet du roi disant que le roi avait un grave problème de cœur. Il me dit qu’il tenait à m’en avertir et qu’il me tiendrait au courant. On convient que je lui retéléphone après le match.»

Le coup de sifflet final a peine donné, Jean-Luc Dehaene reprend le combiné et compose le numéro du chef de cabinet du roi mais ne parvient pas à le joindre. «J’ai immédiatement pris la voiture pour rentrer à Bruxelles. Arrivé chez moi, ma fille me donnait déjà toute une série de gens qui avaient essayé de m’atteindre, je me rendais compte que le roi était mort, ce qui m’a été confirmé dès mon premier coup de fil.»

Au même moment, Willy Claes, ministre des Affaires étrangères, reçoit un coup de fil dans sa voiture. C’est Louis Tobback, ministre de l’Intérieur, qui lui annonce que le roi est mort. «Il faut venir immédiatement à Bruxelles parce que vers minuit, il y aura une réunion du kern (NDLR: le conseil des ministres restreint). J’étais tout à fait consterné car s’il y avait quelque chose que je n’aurais jamais pu m’imaginer c’était celle-là.»

Un kern jusqu’au petit matin

Alors que la nouvelle commence à se répandre via les médias espagnols, Jean-Luc Dehaene préside le conseil de crise. «On est tous surpris, confie Melchior Wathelet, quelques années plus tard, car on partait tous sereins en vacances.» Le travail de l’équipe restreinte est conséquent: «Il fallait l’annoncer à la population, s’inquiéter de l’avenir immédiat, c’est-à-dire des jours qui allaient suivre, organiser les funérailles et penser à la succession…». Au cœur de la nuit, la réunion s’éternise jusqu’à 5h du matin.

Le kern est suivi par un conseil du gouvernement où les premières décisions ont été prises. «J’avais fait sortir ce qu’on avait comme archives “enterrement de roi” et là-dedans, j’ai retrouvé le Moniteur de cette période-là qui était un scénario parfait pour tout ce qui devait se faire», raconte Jean-Luc Dehaene. Parmi les choses à faire pour le gouvernement: annoncer qui est le successeur. Et ce ne fut pas si logique. «Alors que tout le monde disait spontanément “Prince Philippe”, j’ai fait remarquer que ce n’était pas le prince Philippe sauf si le prince Albert abdiquait. Petit à petit, on est arrivé à la conclusion que la meilleure chose était de laisser jouer la conclusion telle qu’elle était.» Melchior Wathelet, ministre de la Justice, explique pourquoi certains ont d’abord pensé au prince Philippe:

Au ministre de constater la mort

Après cette réunion, le Premier ministre et le ministre de la Justice se rendent le plus rapidement possible à Motril en embarquant dans un avion de la force aérienne. Une arrivée mouvementée comme le raconte le baron Jacques, Grand Maréchal honoraire:

Dans la résidence de vacances du couple royal, c’est le ministre de la Justice qui doit légalement acter le décès du roi. «La reine Fabiola nous accueille très simplement, très gentiment, nous met à l’aise et nous raconte les choses qui se sont passées la veille et nous conduit à la chambre du roi. Le roi est dans son lit et nous constatons, évidemment avec l’émotion que vous pouvez deviner, qu’en effet le roi Baudouin est mort.»

C’est dans la résidence royal de Motril que le prince Albert accepte de succéder à son frère. ©Belga

Le frère du roi, le prince Albert, et la princesse Paola avaient déjà rejoint l’Espagne depuis la France, où ils étaient en vacances. «Nous avons d’abord salué le corps du roi, nous avons parlé avec la reine et puis on s’est isolé un peu avec le prince Albert et là, il était très clair que la décision était prise. Par après, quand nous avons rencontré la reine Fabiola, elle a même dit explicitement “c’est certainement ce que le roi aurait voulu”», raconte Jean-Luc Dehaene.

À la toute fin de cette longue journée du 1er août, vers 23 h 30, un avion de la Force aérienne rapatrie la dépouille du roi Baudouin. À l’aéroport de Melsbroek, la reine Fabiola, le prince Albert et la princesse Paola sont accueillis par les membres du gouvernement fédéral, les présidents des entités fédérées et des assemblées parlementaires et les représentants du pouvoir judiciaire.

Face à la foule, il faut ouvrir le palais durant la nuit

Une foule déjà dense, qui durant toute la journée s’était massée devant le palais de Bruxelles pour manifester son attachement au souverain décédé, attend devant les portes du Château de Laeken, où la dépouille mortelle est acheminée vers minuit trente. Elle y reposera trois jours durant, avant d’être transférée au Palais de Bruxelles, afin de permettre, jusqu’au jour des funérailles, aux autorités du pays mais aussi à des milliers d’anonymes de s’incliner une dernière fois devant le roi Baudouin.

La dépouille du roi Baudouin arrive l’aéroport de Melsbroeck. ©BELGAIMAGE

Mais face à l’engouement, les responsables sont pris au dépourvu: «À un moment donné, on ne savait pas comment on allait maîtriser ce flot de personnes parce que normalement, la nuit, on devait faire la toilette de la dépouille, on devait fermer le palais pour assurer un entretien normal de la pièce où le corps se trouvait», raconte le baron Jacques, Grand Maréchal honoraire. Organisées jusqu’à 2 heures du matin, les visites ne pouvaient malgré tout pas absorber l’ensemble de la foule présente.

Tout cela a eu un coût… qui n’avait pas non plus été prévu. Comme le confie le Grand Maréchal honoraire: «Il n’y avait pas de budget, c’est le ministère de l’Intérieur qui par après a dû trouver des crédits pour régler les factures. Cela s’est fait dans des délais, plus ou moins raisonnables.»