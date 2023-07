Le roi Baudouin est mort il y a 30 ans : que faisiez-vous lorsque vous avez appris la triste nouvelle et quel souvenir gardez-vous de lui ?

Âgé de 62 ans, le cinquième roi des Belges avait succombé à un arrêt cardiaque le 31 juillet 1993 lors de vacances dans sa villa en Espagne. Son règne, qui aura duré plus de 42 ans, est le deuxième plus long de la monarchie belge, après celui de Léopold II.

À l’époque, l’annonce de sa disparition s’est répandue comme une onde de choc à travers le pays et a profondément marqué le peuple belge, très attaché à lui.

En 2018, pour les 25 ans de l’anniversaire de sa mort, nous avions passé un coup de sonde auprès de nos internautes afin qu’ils racontent ce qu’ils faisaient lorsqu’ils ont appris la nouvelle et comment ils ont réagi.

La nouvelle n’ayant été officiellement confirmée que dans la nuit du 31 juillet au 1er août, de nombreux Belges n’ont été informés de sa mort par la radio ou à la télévision qu’au petit matin. Si certains Belges, comme Sarah, Andrée ou Robert étaient en vacances à ce moment-là, d’autres comme Luc et Laurent regardaient les 24 heures de Spa-Francorchamps. D’autres témoins de l’époque se souviennent également des drapeaux en berne et des larmes qui ont coulé.

