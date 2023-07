Le débrief du jour : la Foire de Libramont a débuté | Le fils de Maria, la femme démembrée, avoue | La Jupiler Pro League reprend ses droits

Depuis ce vendredi matin, les portes de la 87e Foire agricole de Libramont se sont en effet ouvertes sous la pluie. Avec un public venu en masse, malgré la météo maussade, le plus grand événement agricole de l’année en Belgique commence donc positivement.

2. Le fils de la maman retrouvée démembrée dans un frigo est passé aux aveux

Maria Verdoolaege (74 ans) a été retrouvée morte et démembrée dans deux frigos différents. Très vite, la piste vers son fils, Ismaël, est devenue concrète et ce vendredi 28 juillet, ce dernier a avoué : oui, il a tué et démembré sa maman. Il devrait comparaître dans les prochaines heures devant le juge d’instruction.

3. La Jupiler Pro League reprend ses droits

On a l’impression que la saison vient à peine de se terminer qu’elle reprend déjà. La Jupiler Pro League reprend déjà ce vendredi à 20h45. Et pour l’occasion, le hasard fait bien les choses puisque le derby bruxellois entre l’Union et Anderlecht va déjà avoir lieu. L’occasion pour tous les fans de voir où en sont les deux équipes qui ont connu pas mal de changements durant le mercato.

4. Drame de Péronnes : quatre arrestations après une perquisition chez les Hells Angels

Quinze jours après la rixe mortelle survenue pendant une festivité organisée à Péronnes (un décès et un blessé grave), une perquisition a été opérée dans le local leuzois des Hells Angels et quatre personnes ont été arrêtées. Pour rappel, le samedi 15 juillet vers 1h30 du matin un groupe était apparu pour tabasser un homme, apparemment membre du groupe de motards Bandidos, à coups de marteau.

5. Instruction judiciaire ouverte après l’incendie de l’AD-Delhaize à Chaumont-Gistoux

Une instruction judiciaire a été ouverte après l’incendie du bâtiment abritant l’AD Delhaize et les locaux d’autres entreprises à Chaumont-Gistoux, a confirmé vendredi le porte-parole du parquet du Brabant wallon. Le parquet a saisi une juge d’instruction du chef d’incendie volontaire avec deux circonstances aggravantes, la nuit et avec présomption de présence humaine.