Au coeur du call center d'Europ Assistance : une fourmilière aux petits soins (vidéo)

En été, cinquante étudiants viennent renforcer l’équipe de 100 personnes du call center d’Europ Assistance, à Bruxelles. Jacques Duchateau ©Jacques Duchateau

À tel point qu’en cette période estivale, la compagnie d’assistance voyage a engagé, comme chaque année, cinquante étudiants pour suppléer la centaine d’employés du call center de Bruxelles.

“Il nous faut des personnes qui soient efficaces, polyglottes et qui puissent faire preuve d’une certaine écoute, d’empathie. ”

Parce que si la plupart des personnes en détresse sont soulagées d’être prises en charge, d’autres exigent un retour immédiat, parfois dans le grand luxe.

“Ce qui n’est pas possible. Nous devons trouver les meilleures solutions qui allient un confort maximum pour un budget raisonné. Même si de ce côté, il n’y a pas de limites. On va rarement rapatrier sur des vols bon marché, bondés. Ce ne serait pas confortable pour les personnes. Il doit être possible de réserver un deuxième siège, pour un bras cassé ou une jambe plâtrée. ”

Mais trouver des places, parfois même plusieurs pour pouvoir caser une jambe dans le plâtre et toute la famille, dans un avion bondé n’est pas toujours chose aisée et peut prendre un certain temps. Surtout en haute saison et au retour de destinations particulièrement appréciées des touristes.

Fort heureusement, la plupart des rapatriements, dus à des problèmes médicaux, se font depuis des pays relativement proches : “France, Espagne, Italie, principalement. Et la plupart des problèmes rencontrés sont relativement bénins. ” On parle ici de fractures diverses, de problèmes de gastro pour de jeunes enfants ou cardiaques, respiratoires, pour des personnes âgées. Dès lors, le train, l’ambulance ou même le taxi seront privilégiés.

Dans le call center d'Europe Assistance à Bruxelles : « Il nous faut des personnes qui soient efficaces, polyglottes et qui puissent faire preuve d’une certaine écoute, d’empathie. » Jacques Duchateau ©Jacques Duchateau

Une équipe médicale prête H24

Astrid de Crombrugghe est directrice opérationnelle. C’est elle qui gère les équipes. “On a en permanence un médecin de garde avec un infirmier. Ce sont eux qui analysent les dossiers médicaux et qui vont être en communication avec les hôpitaux sur place. ”

Une trentaine de médecins ont été formés et sont également prêts à partir au bout du monde s’il faut assurer un retour médicalisé.

“Les secours sur place assurent l’urgence, l’hospitalisation. Une fois que le patient est stabilisé et peut être rapatrié, nous apportons le soutien médical et technique pour le voyage. ”

Un voyage qui peut se faire en avion sanitaire, dans les cas les plus extrêmes. “Ils sont heureusement rares. Notre grosse opération de l’année, c’est d’ailleurs le rapatriement des blessés du ski. ” Mais cette opération, pourtant menée cette année encore pour la 44e fois, ne sera peut-être plus reconduite dans le futur. À cause de la modification du calendrier scolaire, qui multiplierait par deux le rapatriement le plus spectaculaire mais aussi le plus coûteux de l’année.

En février, le rapatriement des éclopés du ski est la mission la plus spectaculaire mais aussi la plus coûteuse de l’année. Jacques Duchateau © Jacques Duchateau

Au cœur de l’action

Au milieu de cette ruche bourdonnante, les appels se succèdent sans relâche. Là, un agent rassure une personne en difficulté en Espagne. Là, un autre est en contact avec un garagiste en France pour rapatrier une voiture accidentée. Une autre encore, voile sur les cheveux, casque sur les oreilles, est en contact avec un hôpital d’un pays d’Afrique du nord. En l’absence d’interlocuteur parlant le français ou l’anglais, il faut pouvoir être précis dans les échanges. Des agents arabophones native speaker sont donc un atout non négligeable.

Xavier Van Caneghem : “On doit pouvoir aussi travailler avec des pays dont la culture peut rendre le rapatriement plus complexe. ” Sans parler des pays avec lesquels la compagnie ne travaille plus du tout (voir ci-dessous).

Là, le touriste en difficulté risque d’être livré à lui-même. Il sera alors contraint de passer par son ambassade.

“Nous assistons les personnes principalement pour des déplacements de loisirs. Même si le moindre déplacement en Belgique est également couvert, comme un domicile-bureau quotidien. Mais heureusement, le Soudan, l’Afghanistan, l’Iran ou la Corée du Nord ne sont pas les destinations les plus prisées des touristes. ”

L’actualité récente et l’emprisonnement d’Olivier Vandecasteele sont encore une preuve bien réelle des difficultés que pourrait représenter une mission de rapatriement médical dans un de ces pays.

Au coeur du call center d'Europe Assistance, à Bruxelles. Jacques Duchateau ©Jacques Duchateau

Le nombre d’interventions en baisse par rapport à 2022

Xavier Van Caneghem : “Cette année, par rapport à 2022, on a une diminution de 20 % des dossiers médicaux. Mais en 2022, il y avait eu une augmentation de 53 %. La saison avait été énorme. ” Les Belges retrouvaient les joies des voyages à l’étranger, après deux années de privations dues au Covid. “Si on compare aux années avant Covid, on est dans les mêmes zones. ”

Pour le côté technique, l’assistance aux véhicules, il y a 2,5 % d’interventions en plus que l’an dernier. “Ce qui veut dire qu’il y a toujours beaucoup de gens qui partent en voiture. Pour l’assistance technique en Belgique, là on a une augmentation de 6 % par rapport à l’an dernier. ” Les contrats couvrent en effet à partir du domicile, quelle que soit la nature du déplacement. Entre le 30 juin et le 26 juillet 2023, Europ Assistance a répondu à 31 650 appels. Il faut y ajouter environ 3 000 demandes d’intervention faites via l’appli.

Au coeur du call center d'Europe Assistance, à Bruxelles. Jacques Duchateau ©Jacques Duchateau

Grèce, Ukraine, Russie : ces pays où l’on n’intervient pas ou peu

Certains pays sont habituellement peu ouverts au tourisme. En plus d’une situation géopolitique instable, l’insécurité et la corruption sont telles que des interventions seraient difficiles, voire dangereuses. La Corée du Nord, le Venezuela, l’Iran, le Soudan sont sur liste rouge. D’autres sont sous le feu de l’actualité et rendent impossible toute mission d’assistance.

Xavier Van Caneghem : “La Russie et la Biélorussie ont été exclues des zones d’assistance. On conseille dès lors à nos affiliés de prendre contact avec les Affaires étrangères avant de partir dans un de ces pays délicats. ”

Pour ce qui est de l’Ukraine : “Les zones en dehors des combats sont encore couvertes, toutefois uniquement pour des voyages d’agrément. Nous avons d’ailleurs toujours un correspondant sur place. ” Il n’est pas prévu ici d’intervenir pour des missions humanitaires. “Ces structures ont leurs propres assistances et moyens de rapatriement. ”

Autre pays qui demande une certaine attention en ce moment, c’est la Grèce, dont certaines îles sont ravagées par des incendies importants.

“Là non plus, nous n’intervenons pas. Ce sont les tour-opérateurs qui doivent assurer le rapatriement des voyageurs. Sauf si c’est pour un cas médical, alors nous le faisons. ”

Il n’y a que dans des situations extrêmes, comme le tsunami en Asie, qu’Europ Assistance peut être appelée à se joindre à une mission internationale de grande ampleur.