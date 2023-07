Procès des attentats | Acquitté après sept ans, Ibrahim Farisi raconte sa descente aux enfers

Autour d’une bière, dans le quartier Diamant à Schaerbeek, Ibrahim Farisi nous raconte son quotidien d’avant. Cette vie qui lui convenait si bien, jusqu’au jour où le taximan a endossé le statut de « terroriste », bien malgré lui. Inculpé, libéré et comparaissant libre au procès des attentats de Bruxelles (comme son frère Smaïl), Ibrahim Farisi a été totalement acquitté ce mercredi 26 juillet 2023 par le jury populaire de la cour d’assises de Bruxelles.

De la piscine au banc des accusés du plus grand procès de l’histoire de notre pays, Ibrahim Farisi a plongé dans une déchéance sociale et psychologique, en raison de la gravité de son inculpation. Alcool et médocs sont devenus des subterfuges lui permettant d’oublier son quotidien d’accusé. Mais ce cocktail le tire chaque jour un peu plus vers le fond de la piscine…

Avant les faits, Ibrahim était taximan, comme son papa. Son parcours scolaire avait été un peu chaotique. Son enfance, il la décrit comme « calme » et « douce », lit-on dans l’acte d’accusation.

Dans la même chambre pendant 28 ans

Ibrahim s’est retrouvé au cœur de ce cyclone en raison du coup de main apporté à son frère, Smaïl, pour déménager l’appartement dans lequel des membres de la cellule terroriste avaient habité. « Mon frère, je le connais par cœur, nous raconte-t-il. On a toujours dormi ensemble à la maison : pendant 28 ans!» Ibrahim est plutôt un grand gaillard, attentif à sa forme physique. Smaïl est plus petit, plus trapu. Mais il fut un temps où les deux frangins avaient la même taille. Ou presque… « Quand j’achetais des vêtements, j’achetais plus serré pour qu’il puisse les mettre. »

Les deux frères ont cette générosité naturelle en eux. Smaïl a probablement prêté son appartement parce qu’il aimait faire plaisir, parce qu’il était aussi très naïf. « En réalité, il n’a rien fait. Il s’est fait berner.Mon frère, c’est quelqu’un qui a peur de son ombre…»

« On n’est pas des frères musulmans, on est des frères de sang"

La détention provisoire, la déchéance physique et sociale créeront de la distance. Quelque chose semble rompu entre ces deux frères qui partageaient les mêmes fringues lorsqu’ils étaient gamins. Aujourd’hui, Ibrahim n’a même plus le numéro de téléphone de Smaïl. Quand il veut le contacter, il appelle sa compagne. Mais Ibrahim reste un gars fidèle : la rupture avec Smaïl n’est pas totale. « On n’est pas des frères musulmans, on est des frères de sang, nous a-t-il répété à plusieurs reprises. Je lui ai dit plein de choses et il m’a dit: “Pardon, pardon…” Je ne vais pas en rajouter, c’est mon frère de sang; ce n’est pas un ami d’enfance. »

Le procès a aussi généré du stress et de l’angoisse auprès des deux frères qui comparaissaient libres. « Oui, on se voit moins, peut-être à cause de ce procès. » Pour Ibrahim, son frère est « un suiveur » et c’est certainement ce qui lui a valu d’être impliqué dans les attentats de Bruxelles. « Moi, je suis moi-même. Lui, il a du mal à faire des choix. S’il voit quelqu’un dans la rue sans vêtements, il serait prêt à lui donner son boxer. Il est généreux avec tout le monde, même avec ceux qui ne le méritent pas. Mon père l’avait d’ailleurs mis en garde…»

Sept ans de « jours noirs »

Le papa, c’est Mustapha. On l’avait croisé au procès lorsqu’il était venu témoigner le 25 mai. Certainement pas de gaîté de cœur, car la présidente avait dû insister pour qu’il se présente à l’audience. « Ce n’est pas un courageux », regrette un proche des frères face à l’attitude du papa qui préférait s’effacer plutôt que de venir apporter un témoignage de soutien à ses deux garçons. « Ma famille va très mal psychologiquement. C’est pour ça que j’ai préféré venir seul pour représenter toute ma famille », avait-il dit à la présidente. Il avait décrit Ibrahim comme « courageux, sociable et serviable » et avait évoqué l’impact de ce procès sur ses deux fils : « Chaque fois qu’ils sortent d’ici, ils ne sont pas bien moralement. Ils souffrent, ils sont énormément stressés. »

Ce papa, nous l’avions sollicité la semaine précédant le verdict. Mais il avait décliné la proposition de rencontre, préférant attendre la décision. « J’espère qu’il va y avoir un “rayon de vie” pour notre famille, nous dit-il au téléphone. Cela fait sept ans que je vis des jours noirs. Bruxelles, le métro Maelbeek, Zaventem : tout me dégoûte. Mes enfants n’ont rien à voir là-dedans mais, malheureusement, ils y sont. » Il dit ne cesser d’avoir répété à Smaïl et Ibrahim « d’avoir confiance en la justice ».

"On a sali mon nom pour des gens qu’on ne connaît même pas.Ça fait sept ans qu’on est aussi en prison. »

L’inculpation d’Ibrahim et de Smaïl n’a pas épargné la famille : « Moi et ma femme, ça fait sept ans qu’on n’est plus parti en vacances, confesse le papa. On a sali mon nom pour des gens qu’on ne connaît même pas.Ça fait sept ans qu’on est aussi en prison. »

Il a aussi constaté, jour après jour, comment ses deux fils se sont enfoncés dans l’alcool, comment ils se sont éloignés l’un de l’autre… « Ibrahim, il était très bien. C’était un garçon qui aimait la vie. » Père et fils ont pris de la distance. Ibrahim entretient des relations complexes avec son père mais est resté proche de sa maman, auprès de qui il se réfugie encore régulièrement.

9 avril 2016 : les deux frères se rendent à la police

La vie d’Ibrahim a basculé le 9 avril 2016. Après avoir vidé l’appartement de l’avenue des Casernes les 23 et 25 mars dans la foulée des attaques, il se rend compte que le logement a été perquisitionné et que des scellés ont été apposés. Smaïl comprend qu’il est cramé, que la police va remonter jusqu’à lui. Et désormais jusqu’à son frère qui a donné un coup de main pour évacuer matelas, vêtements et un sac de montagne qui contenait la bombe que Osama Krayem n’avait pas fait exploser…

Les deux frères décident de se rendre à la police. « C’est Brahim qui a insisté », soutient son avocat et protecteur, Me Xavier Carrette. Sur la route vers le commissariat, les deux frères hèlent une patrouille. C’est le début du tunnel… « Quand j’ai dit à mon frère : “On y va”, il a dit : “Je ne vais plus revoir le jour”, raconte Ibrahim.Et c’était vrai…»

La patrouille de police vient de mettre la main sur les gars en lien avec l’appartement de l’avenue des Casernes. On est deux semaines après les attentats de Bruxelles et la tension est vive dans tout le pays. Les renforts sont appelés… « Un policier, plus large que moi, me braque et me dit: “Mettez-vous à terre.” J’avais rien compris et je ne coopère pas. Mon frère me dit: “Brahim, tu n’y es pour rien.” Et c’est là que j’ai compris…»

Pendant 7 mois, Ibrahim Farisi subira le régime d’isolement destiné aux détenus pour des faits de terrorisme. Lorsque la porte métallique s’est refermée, il a découvert avec effroi les quelques mètres carrés qui allaient être son espace de survie. « Il n’y avait pas de TV, plein de toiles d’araignée, des mollards sur les murs. J’ai alors commencé à nettoyer ma cellule. » Aujourd’hui encore, Ibrahim Farisi est quelqu’un de méticuleux et dont l’appartement est assez rangé, un peu moins les lendemains de cuite… « J’étais 23h sur 24 en cellule. Parfois, je toquais à la porte pour qu’on tire la chasse afin d’avoir de l’eau pour boire. »

Les contacts avec la famille sont rares, l’isolement est insupportable, le point de bascule est atteint. Ibrahim dévale la pente qui le mène à la dépression, à l’anxiété permanente. « En 7 mois, on m’a donné une seule fois la possibilité de voir mes parents et de pleurer. C’était une visite VHS (NDLR : visite hors surveillance) où j’ai pu prendre ma maman dans mes bras et lui faire un bisou. »

Libéré le 26 novembre 2016

Il a ainsi enchaîné les prisons de Forest, Saint-Gilles et enfin Leuze. «C’est en prison que j’ai commencé à boire», soutient-il en expliquant qu’il s’enfilait des «Jupiler à 0,05 %» afin de trouver l’ivresse. Les remarques des gardiens fusaient : «Tu bois de la bière et t’es un terroriste.» Pourtant, Ibrahim n’avait rien d’un radicalisé. Musulman, oui, mais il pratiquait sa religion de manière occasionnelle.

Ibrahim découvre alors une nouvelle vie, un autre enfer, à partir du 26 novembre 2016. «Quand je sors de la prison, il faisait nuit totale mais j’avais l’impression qu’il faisait jour.Quand je suis sorti de prison, j’avais l’impression d’avoir 100ans.»

Ibrahim n’a plus de boulot, plus de taxi, il s’isole de ses parents : «Je n’aime plus de voir du monde.» Et il picole de plus en plus. «Le meilleur moyen de faire des rencontres, c’est en buvant.

Avant, on buvait pour rigoler. Maintenant, on boit pour pleurer. Je bois aussi pour me rappeler les choses d’avant que j’ai vécues…»

Au regard de nombreuses personnes, Ibrahim Farisi est un des terroristes du 22 mars 2016. Autour de lui, on prend ses distances. «La maman d’une ex m’a traité de “rescapé”. J’ai toujours le message, dit-il en nous montrant son smartphone. Elle m’a dit : “On ne veut pas d’un rescapé dans la famille.” C’est lourd à entendre…»

Qui est-il alors à ce moment-là, il ne sait plus. Qui sont ses amis, il n’en a plus la moindre idée. Alors, il teste. «Une fois, je n’étais pas bien. J’étais avec ma voisine et j’ai bien appelé 100 personnes. Il n’était pas minuit, hein! Et aucune ne m’a répondu.»

Jeannine, la voisine, la confidente

Cette voisine de palier, c’est Jeannine, 72 ans. Elle l’a rencontré dans l’ascenseur de leur immeuble à Woluwe, «il y a à peu près deux ans», se souvient la septuagénaire. «Il avait l’air un peu timide et je lui ai proposé mon aide puisqu’il venait d’emménager.» «C’est ma meilleure amie, confie Ibrahim. C’est ma confidente.» Progressivement, la voisine a compris dans quel pétrin Ibrahim se trouvait. «Il ne m’a pas dit que c’était le procès des attentats. Il m’a juste dit que ce serait “l’affaire du siècle”. »

L’Ibrahim de l’époque était bien différent de celui qu’on a découvert au procès. «Il était plus calme, raconte Jeannine. Au fur et à mesure qu’on s’approchait du procès, ça s’est dégradé. Pour son état mental, il prend un médoc qui est très fort. Il s’est aussi mis à boire davantage.» Jeannine l’épaule quand il a trop bu «et le lendemain, il vient s’excuser». Elle a aussi fait la connaissance de Smaïl. «Ibrahim s’en fait beaucoup pour lui. À un moment, ils se disputaient souvent, Ibrahim lui en voulait. C’est un peu passé maintenant. Entre eux deux, je pense qu’il y a comme une espèce de gêne.»

Ibrahim Farisi avec Jeannine, sa voisine et confidente ©HUET

Jeannine a pris le relais de la maman. Et celui du papa, c’est son avocat, Xavier Carrette : «Ma compagne me dit qu’on a un gosse de plus dans la famille.» Xavier Carrette a véritablement pris «Taxi Brahim» sous son aile. C’est ainsi que son client est encodé dans son smartphone. Cela remonte à 2015, lorsque l’avocat avait pris son taxi au hasard après une soirée bien arrosée. «Directement, il m’avait appelé par mon nom alors que je ne l’avais jamais vu de ma vie.» Il constate : «Aujourd’hui, ce n’est plus le même bonhomme…»

Ce «bonhomme» qui ramenait l’avocat lors de soirées festives a soudainement eu besoin de lui. «Tout d’un coup, le voilà dans le dossier des attentats. J’ai halluciné.» L’avocat avait d’ailleurs livré un témoignage poignant lors de la plaidoirie de défense. Ce client si désordre au procès, celui qui s’emportait soudainement au point de bousculer une victime, ce gars qui arrivait alcoolisé à l’audience : c’était son protégé. «Et ce jour-là, je suis devenu l’ange gardien de mon ange gardien», avait écrit l’avocat dans une adressée à Ibrahim et qui avait été lue par sa consœur – et compagne – à la fin de sa plaidoirie. Le texte long de quatre pages avait marqué toute l’assemblée. L’avocat s’était livré sans pudeur et avait fait promettre à son client de se relever ensemble à la fin du procès. «Tu es là parce que tu es un vrai frère. Tu es là parce que tu es profondément humain. J’ai le souvenir d’une très belle personne, redeviens-la. Tu en es capable, et je t’aiderai.» Xavier Carrette, c’est bien plus que son avocat. Avant la lecture du verdict, c’est lui qui avait repassé la chemise blanche d’Ibrahim.

Depuis la libération de son client en novembre 2016, l’avocat a eu du boulot à gérer ses multiples frasques. Sa vie est devenue un vrai désordre : alcool et médicaments ont exacerbé ses défauts, l’ont rendu impulsif. «Entre sa libération et maintenant, il a 6-7 dossiers en correctionnelle : rébellion, outrage à agents… Tout ça sous l’influence de l’alcool.» L’ancien taximan s’est aussi vu retirer son permis de conduire.

Au cours du procès, il a débarqué au cabinet de l’avocat. Rien de neuf car il en a l’habitude. Sauf que ce jour-là, ça s’est mal passé, les haussements de ton alcoolisés, la fatigue mentale, la détresse psychique auraient pu basculer vers une violence physique. «Depuis, mes associés ne veulent plus le voir au bureau», constate l’avocat. Mais il s’accroche à ce chauffeur de taxi qu’il trouve attachant. Et surtout, qui est innocent. «Il y a quelque chose qui s’est tissé entre lui et moi.»

«Il est dans un espace très étroit entre la névrose et la psychose. Quand il touche la névrose, il devient angoissé. Quand il est psychotique, il commence à voir des trucs"

Carrette au grand cœur n’hésite pas à lui donner un coup de main lorsque les fins de mois sont difficiles. Les dossiers en correctionnelle, «c’est pro bono». Il le connaît bien, le Brahim «qui s’est fait traiter d’assassin, de terroriste». Il a assisté avec impuissance à la chute de son taximan. «Il est dans un espace très étroit entre la névrose et la psychose. Quand il touche la névrose, il devient angoissé. Quand il est psychotique, il commence à voir des trucs. Cette frontière devient de plus en plus réduite.»

Le parquet fait arrêter les deux frères avant le procès

Et plus l’échéance du procès se pointait, plus Ibrahim devenait incontrôlable. Début septembre, en prévision du procès qui allait débuter, le parquet fédéral prend une décision complètement incompréhensible en exécutant les ordonnances de prise de corps pour Smail et Ibrahim Farisi. Le parquet les renvoie donc en prison afin qu’ils comparaissent détenus au procès. Et, dans la foulée, on leur impose à nouveau le décorum lié au statut d’accusé terroriste.

La chambre des mises en accusation de Bruxelles ordonne finalement leur remise en liberté après que les deux frères ont passé une semaine en détention.

Ibrahim est marqué par cette nouvelle épreuve. Dans sa tête d’abord, dans sa chair aussi. Il nous dévoile ainsi ses poignets marqués par trois lignes foncées : ce sont les menottes. «Je vais dire quoi plus tard à mes enfants? Que je me suis coupé les veines?»

«O fortuna» en version rock métal

Quel était l’intérêt du parquet fédéral d’agir de la sorte, de vouloir renfermer les frères dont on n’avait aucune raison de s’inquiéter d’une fuite éventuelle? «Ce qu’on m’a refait subir, je ne vais jamais l’oublier», angoisse Ibrahim. Il nous parle alors de ces transferts vers la prison, vers la chambre des mises en accusation. Des voyages périlleux où on tente de déboussoler les détenus, de leur faire perdre tous leurs sens. «On fait des tours de ronds-points, marche avant, marche arrière. On nous met de la musique satanique dans les oreilles.» Les yeux sont masqués.

Ibrahim sort alors son téléphone et pianote sur YouTube. Il nous fait alors écouter plusieurs versions de O fortuna. Mais pas l’originale de Carmina Burana, plutôt une version métal. «Je l’écoute encore tous les jours. On ne sait jamais… C’est pour me conditionner.»

Quand le procès débute, Ibrahim se montre concerné. Tous les jours, il se présente avec l’acte d’accusation sous le bras. Il prend des notes, porte un masque buccal. Mais assez rapidement, il lâche prise. Il sort de ses gonds régulièrement, interpelle la cour. À ses côtés, Smaïl est pétrifié par les frasques de son frère. Il tente de le calmer à demi-mot. Derrière, Xavier Carrette tente de contenir son bouillant client. «Il fallait le gérer tous les jours, raconte l’avocat. On devait tourner à 6 avocats. Mais, comme il vrillait, il n’y avait que moi qui pouvais le gérer.»

Ibrahim se sent étranger à ce procès, à son procès. Les gars qui sont dans le box des accusés, il ne les connaît pas. Le début du procès avait aussi été très dur sur le plan émotionnel. Les enquêteurs et experts avaient longuement projeté des images et des vidéos insoutenables des scènes de crime. Les Farisi étaient dégoûtés par cette vision, révoltés d’être associés à ces faits. «Madame la présidente, je ne voudrais pas assister aux photos, avait dit Ibrahim lors d’une audience. Je n’ai pas de point d’assassinat à ma charge. Il faut bien le faire comprendre aux jurés et aux parties civiles.» Alors Ibrahim se lève, quitte le procès. Parfois, il revient. Parfois pas… C’est un courant d’air dans ce procès. Et parfois, le vent se lève et tourne à bourrasque…

Ibrahim aime les cimetières. Au cours de certaines de ses «fuites» du procès, il allait au cimetière d’Evère où il picolait. Puis il revenait groggy et s’endormait sur sa chaise. Un jour, il a ouvert un chips en matinée. Et l’après-midi, il lisait le journal. La présidente, Laurence Massart, le rappelle à l’ordre. Il répond : «Quelque part, je m’ennuie.» La présidente, stupéfaite : «Vous vous ennuyez à votre propre procès?»

Le parquet requiert l’acquittement

L’acquittement prononcé ce mercredi est d’une logique implacable tant le dossier concernant Ibrahim Farisi était faible. Lorsque le parquet fédéral a requis son acquittement le 6 juin, la décision a été soutenue par les parties civiles dont plusieurs avocats étaient venus lui taper l’accolade, le soutenant chaleureusement. «Ça fait du bien même si je ne suis pas tout à fait soulagé», nous avait-il confié après le réquisitoire.

Nous l’avions ensuite rencontré quelques jours plus tard et il détaillait comment l’angoisse le brûlait de l’intérieur. «C’est comme un examen où vous êtes sûr de réussir. Et même si ça se passe bien, comme vous n’avez pas de trou de mémoire, il faut attendre le verdict. Vous savez, avant, j’étais sûr de moi. Cet acquittement, on aurait pu le requérir sept ans plus tôt…»

Acquittés mardi soir, les deux frères Farisi et leurs avocats exultent.

Une action contre l’État?

Le 22 mars 2016 et les jours qui ont suivi, Ibrahim Farisi était innocent. Sept années interminables auront été nécessaires pour le confirmer. Le taximan qui aimait la vie est aujourd’hui alcoolique, bousillé mentalement, a subi une détention qui laissera des séquelles. La justice a triomphé mais la justice a aussi montré ses lacunes. Comment réparer? Une action contre l’État est envisagée par son avocat mais il veut d’abord se pencher sur les motivations de l’arrêt qui l’innocente complètement. Et pas au bénéfice du doute. «C’est une grosse erreur judiciaire», avait conclu Ibrahim lors de son dernier mot et avant que le jury ne se retire pour délibérer le jeudi 6 juillet.

Il avait aussi ouvert la porte au pardon : «Bien qu’on m’ait fait du mal, je suis quelqu’un de “pardonneur”. Je pardonne, ça c’est pour Monsieur le procureur.»