Nouveau ce 1er août 2023 : des gyrophares verts sur les routes

Cette nouveauté répond à un besoin simple : de son domicile à la caserne, entre Code de la route à respecter et manque de courtoisie de la part des autres usagers, le pompier peut parfois perdre de précieuses minutes sur son trajet. Contrairement au gyrophare bleu, ce nouveau type ne sera pas contraignant, il ne donnera pas lieu à une priorité, mais sera en revanche un appel à la courtoisie des autres usagers de la route.

”Pour le moment, seul le Québec utilise un tel dispositif, indiquait Benoit Godart, porte-parole à l’institut Vias pour la sécurité routière. Et les avantages liés à son utilisation ne sont plus à démontrer. Là-bas, face à ce signal visuel, les usagers font preuve de courtoisie et facilitent le passage des pompiers.”