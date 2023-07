Découvrez notre simulateur de ferme “Dans les bottes d’un agriculteur en Wallonie” : serez-vous capable de faire survivre votre exploitation ?

L’Avenir profite de ce grand moment tourné vers le monde agricole pour lui dédier un jeu informatif basé sur des rencontres avec des agricultrices et agriculteurs wallons. Avec une question simple : et si vous étiez à leur place, quels choix feriez-vous ?

Quelles sont les difficultés du secteur agricole en Wallonie ?

L’idée est de présenter, à travers des témoignages, des problématiques et des moments de vie, un fragment de la réalité des agricultrices et agriculteurs en 2023 : difficulté à acquérir des terres, pénibilité du travail, problème de nuisibles, prix de l’énergie, caprices de la météo, passage à l’agriculture biologique, nouvelles technologies… sans oublier tout l’administratif qui encadre le travail dans une ferme.

Derrière l’aspect ludique de ce jeu, les situations qui vous seront présentées sont tirées de véritables problématiques auxquelles font face les femmes et les hommes qui nous nourrissent. Nous sommes partis à la rencontre d’agricultrices et d’agriculteurs pour tenter de comprendre et de cerner au mieux leur travail au quotidien. Nous avons également pu compter sur l’expertise et les connaissances de la Fédération wallonne de l’agriculture (FWA) et de la FUGEA.

Au fil du jeu, des capsules vidéo sur différentes thématiques permettront aux joueurs d’en apprendre plus.

De moins en moins de fermes en Wallonie

Alors qu’en Wallonie, plus d’une ferme sur deux a disparu au cours des 30 dernières années, on devine la pression et la difficulté rencontrées chaque jour par les éleveurs, paysans, producteurs et cultivateurs wallons.

Avec une pyramide des âges dans le secteur clairement inversée (âge moyen de 55 ans) et un taux de renouvellement très faible, la transmission des fermes est aujourd’hui mise en péril. Il y a urgence à stabiliser et pérenniser un paysage agricole dense et diversifié en Wallonie. Selon la FUGEA, la réponse passera par des partenariats entre acteurs publics et privés pour soutenir les futurs retraités dans leur démarche de transmission.

Soutenu par le Fonds du journalisme

Ce travail a reçu le soutien du Fonds pour le journalisme en Fédération Wallonie-Bruxelles qui soutient l’enquête, l’investigation et le grand reportage en Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB). Il permet la réalisation de tout travail présentant une réelle plus-value et favorise l’émergence de nouveaux formats journalistiques.

Cliquez sur la bannière ci-dessous pour tester notre jeu “Dans les bottes d’un agriculteur”