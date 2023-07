Procès des attentats de Bruxelles: Oussama Atar reconnu dirigeant de l'organisation terroriste à l'origine des attentats

Il y a quelques semaines, le parquet fédéral avait requis la culpabilité d'Oussama Atar pour avoir dirigé la cellule djihadiste qui a semé la mort à Zaventem et Maelbeek et pour avoir été co-auteur d'assassinats et de tentatives d'assassinat dans un contexte terroriste. Selon lui, l'homme a commandité les attaques depuis la Syrie, d'où il dirigeait la cellule des opérations extérieures de l'État Islamique, la Copex, et d'où il était en contact avec la cellule terroriste. Il serait également le "cerveau" des attentats de Paris du 13 novembre 2015.

Le nom d'Oussama Atar, ou plutôt son nom de combattant d'Abou Ahmed, apparaît dans plusieurs enregistrements audio qui lui sont adressés par les terroristes et futurs kamikazes Najim Laachraoui et Ibrahim El Bakraoui en sa qualité d'"émir".

Sa mort est annoncée par l'État Islamique en 2019, mais l'absence de preuves concrètes ne permet pas d'attester de la réalité de son décès.