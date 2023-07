Procès des attentats de Bruxelles: Mohamed Abrini, qui était en aveux, reconnu coupable sur toute la ligne

Cette condamnation suit le réquisitoire du parquet fédéral et les plaidoiries de la partie civile, qui avaient tous deux demandé à ce que Mohamed Abrini soit reconnu co-auteur des attentats et donc coupable d'assassinats et de tentatives d'assassinat le 22 mars 2016. À leurs yeux, sa culpabilité ne faisait aucun doute et le fait que l'homme avait finalement renoncé à se faire exploser à l'aéroport de Zaventem en même temps que Najim Laachraoui et Ibrahim El Bakraoui n'était pas une preuve qu'il n'était pas animé d'une intention de tuer.

De son côté, la défense de "l'homme au chapeau" ne contestait pas la culpabilité de l'intéressé. Elle avait toutefois souligné, lors de ses plaidoiries, que Mohamed Abrini n'avait pas participé à la confection de l'explosif TATP et ensuite des bombes ayant servi lors des attentats.

Osama Krayem reconnu coupable

Tout comme Mohamed Abrini, Osama Krayem a été reconnu coupable, mardi, d'assassinats et de tentatives d'assassinat dans un contexte terroriste par le jury de la cour d'assises chargée de juger les attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles. Pour les jurés, le Suédois, lui aussi en aveux après avoir renoncé à se faire exploser dans le métro bruxellois le jour des faits, est co-auteur des attaques et membre d'une organisation terroriste.

La défense de l'accusé, qui s'est distingué par son mutisme et ses absences très régulières lors de ce procès, ne contestait pas sa culpabilité. Osama Krayem "se sait tellement coupable qu'il en a perdu les mots", avait expliqué son avocate, Me Jane Peissel, pour justifier cette attitude.

Le parquet fédéral, de son côté, avait requis la culpabilité d'Osama Krayem en tant que co-auteur des attentats, et donc d'assassinats et de tentatives d'assassinat dans un contexte terroriste. Il avait aussi estimé établie la participation aux activités d'un groupe terroriste. Dans son réquisitoire, la procureure Paule Somers avait notamment insisté sur l'implication directe de l'accusé, aujourd'hui âgé de 30 ans, dans la préparation des attaques via l'achat de matériel destiné à confectionner les bombes et via la fabrication des charges explosives