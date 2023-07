1. Six des dix accusés reconnus coupables des attentats

Salah Abdeslam a été reconnu coupable d'assassinats et de tentatives d'assassinat dans un contexte terroriste. Et ce malgré qu'il se trouvait en prison le jour des attaques, comme ses avocats et lui l'avaient plaidé.

©DLE

Mohamed Abrini, l'homme au chapeau a, lui aussi, été reconnu des mêmes préventions. Pour les jurés, "l'homme au chapeau", qui était en aveux après avoir renoncé à se faire exploser à l'aéroport de Zaventem le jour des faits, est bien co-auteur des attaques et a en outre bien participé à une organisation terroriste.

En plus de Salah Abdeslam et Mohamed Abrini, les accusés Oussama Atar, Osama Krayem, Ali El Haddad Asufi et Bilal El Makhoukhi ont été reconnus coupables des attentats.

Sofien Ayari et Hervé Bayingana Muhirwa eux, ont été reconnus d’appartenance à un groupe terroriste.

2. Les frères Farisi acquittés

Smail Farisi et Ibrahim Farisi sont, eux, acquittés de la prévention de participation aux activités d'un groupe terroriste. Les deux frères - qui ont comparu libres au cours de ce procès - ressortent donc blanchis de tous les chefs d'accusation auxquels ils devaient répondre et sont donc libres.

4. Trois nouvelles victimes reconnues

Trois victimes survivantes des attentats, ayant trouvé la mort plusieurs mois voire plusieurs années après les attaques, ont été reconnues comme victimes décédées. Le jury a ainsi considéré que les décès de Mathieu Fischer, de Shanti De Corte et de Xavier Legrand étaient directement liés aux attentats.

5. Un verdict historique

Annoncée dans un premier temps à 14h30, la lecture du verdict a finalement été repoussée de quelques heures. Ce verdict marque la fin d'un tunnel de sept mois d'audience et 18 jours de délibération (les jurés ayant dû répondre à 287 questions). La lecture du verdict, entamée vers 19h, doit durer plusieurs heures et pourrait s'étirer jusqu'au petit matin.