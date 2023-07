Procès des attentats à Bruxelles: trois victimes s'ajoutent aux 32 morts du 22 mars

Shanti De Corte, âgée de 23 ans, avait été euthanasiée en mai 2022, car sa souffrance psychique était insupportable depuis qu'elle avait vécu l'attaque terroriste à l'aéroport de Zaventem, six ans plus tôt.

Xavier Legrand, qui luttait contre un cancer sous contrôle grâce à ses médicaments, avait dû interrompre son traitement à cause des blessures occasionnées par la déflagration dans le métro. Le cancer avait alors repris le dessus et avait fini par la tuer, le 28 octobre 2017.

Souffrant d'un important stress post-traumatique, une troisième victime, Mathieu Fischer, s'était suicidée le 18 avril 2021. Chaque année, à l'approche du 22 mars, cet homme faisait de graves crises d'angoisse, avait souligné la partie civile.

Le parquet fédéral avait également demandé d'établir que le décès d'une quatrième victime, Yvan Decoster, qui était aussi survenu longtemps après les attaques, était directement en lien avec ce qu'il avait subi le 22 mars 2016. Mais la cour n'a pas suivi le ministère public. Elle a notamment pointé le fait que, la cause du décès n'étant pas connue, il était impossible de déterminer s'il y avait un lien ou non.

Les attentats djihadistes qui ont frappé la capitale belge le matin du 22 mars 2016 ont donc fait non pas 32 mais 35 morts, et des centaines de blessés, à l'aéroport de Zaventem et dans le métro bruxellois.