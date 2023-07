La migration économique en forte hausse en Belgique: le boum des permis uniques et visas long séjour en 2022

La migration économique en Belgique est étudiée en analysant les chiffres des visas long séjour pour raisons professionnelles, des permis uniques ou encore des détachements.

Ainsi, en 2022, 8 098 visas long séjour ont été délivrés à des ressortissants de pays tiers (en dehors de l’UE) pour raisons professionnelles. "C’est 46% de plus qu’en 2021 et bien plus qu’avant la pandémie", écrit Myria. La majorité de ces ressortissants sont des Indiens (23%), des Turcs (15%) et des Marocains (6%).

"La pénurie sur le marché du travail belge s’est accentuée, indique Christophe Van Hemelryck de Myria. Or les employeurs belges ne trouvent plus de candidats sur les marchés belge et européen et doivent dès lors recruter dans des pays tiers. Ce qui explique la hausse."

Du côté des permis uniques (autorisation de travail et autorisation de séjour), la hausse est encore plus marquée.

75% de permis uniques en plus

L’an dernier, 19 721 permis de ce genre ont été délivrés à des ressortissants de pays tiers (premières demandes et renouvellements), rapporte Myria. Une hausse de 75% par rapport à 2021.

C’est en Région flamande que l’on en a accordés le plus. "Il y a sans doute davantage de pénurie ou de demandes sur le marché du travail au nord, dit Christophe Van Hemelryck. Il est aussi plus facile depuis quelques années en Flandre de recruter hors UE pour certains profils en pénurie."

Si les permis uniques sont généralement délivrés à des profils hautement qualifiés, Myria constate que davantage de permis sont utilisés pour pourvoir des postes vacants (moins qualifiés) dans des métiers en pénurie.

Des garanties supplémentaires pour les travailleurs

Pour Myria, cette augmentation des permis uniques "doit s’accompagner de garanties supplémentaires pour les travailleurs migrants".

Le Centre pointe certaines difficultés en Belgique comme le manque de transparence dans la procédure. "C’est l’employeur qui introduit la demande de permis unique mais le travailleur n’a pas accès à son dossier, regrette Christophe Van Hemelryck. Il ne sait dès lors pas vérifier si le contrat est bien le même que celui qu’il a signé, etc."

Myria épingle aussi la dépendance à l’emploi et à l’employeur dans le cadre de ce permis. "Qui peut mener à des situations d’exploitation". Myria invite à offrir aux travailleurs migrants plus de flexibilité, pour qu’ils puissent changer d’employeur.

214 062 détachés

Selon Myria enfin, 214 062 personnes ont été détachées en Belgique en 2022. C’est 7% de plus qu’en 2021, mais 8% de moins par rapport à la période pré-Covid. 39% des détachés œuvrent dans la construction. 78% sont des citoyens UE mais la part des pays tiers (principalement des Ukrainiens, Brésiliens et Biélorusses) est passée de 9 à 21% en cinq ans.