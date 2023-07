Guillaume Lys, avocat de parties civiles pour l’association V-Europe, estimait que "le jury a constaté les faits révélés dans nos plaidoiries. " Il constate aussi que de la nuance a été apportée entre "la participation terroriste ou la connaissance du projet."

On sent l’avocat interloqué par la différence opérée entre Ayari et Abdeslam. "C’est surtout les lettres d’adieu retrouvées et sa volonté de frapper ici" qui ont pesé contre Abdeslam. Il relève aussi qu’"il n’y a aucune erreur judiciaire par rapport à la présence des accusés dans le box." Et exclut ainsi les frères Farisi de son analyse puisqu’il comparaissait libre.

"Meilleur remède au terrorisme"

Sur le coup de 22 h 30, lors de la pause, Vincent Lurquin, avocat d’Hervé Bayingana, se montrait hésitant alors que son client avait été acquitté pour les assassinats. La présidente avait tellement "mitraillé" en lisant les réponses aux 287 questions qu’il n’était pas sûr de l’acquittement partiel de son client. "J’hésite… Mais oui, c’est un arrêt exceptionnel pour nous de savoir qu’il n’a rien à faire avec les attentats. Pendant sept ans, il est resté avec l’étiquette d’assassin. Cet arrêt rend aussi justice aux victimes, car il a été loin dans l’argumentation. C’est une chose essentielle que l’histoire ne bégaie plus. Ça prouve qu’une justice citoyenne est quand même le meilleur remède au terrorisme. Ça prouve que la cour d’assises a fait son boulot."

Abdeslam: "on reste sur notre faim"

Delphine Paci, l’avocate de Salah Abdeslam s’interrogeait sur les motivations du jury à condamner son client pour les attentats et pas seulement pour la participation aux activités d’un groupe terroriste. "On se demande en quoi son aide était indispensable à la commission des attentats. Ce n’est en rien démontré. On remet une couche sur son aspect essentiel parce que c’est lui. On reste sur notre faim car on ne dit rien…"