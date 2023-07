Giec : l’heure de vérité pour Jean-Pascal van Ypersele, candidat à la présidence du groupe d’experts sur l’évolution du climat

Quatre candidats, deux femmes

Ce mardi, à Nairobi, débute la 59e session du GIEC. Une réunion de quatre jours durant laquelle le groupe d’experts doit élire son nouveau bureau. Un organe exécutif composé de scientifiques qui doit à la fois représenter de façon équilibrée les différentes disciplines mais aussi les régions du monde. Un bureau élu pour un cycle d’évaluation complet, qui dure de cinq à sept ans.

2023 sera-t-elle l’année où une femme prendra les rênes du groupe d’expert? Quatre personnalités du monde académique se sont en tout cas portées candidates pour succéder au Sud-coréen Hoesung Lee.

Outre Jean-Pascal van Ypersele, on retrouve d’abord sur cette «short-list» la Brésilienne Thelma Krug. Cette ancienne chercheuse à l’Institut national de recherche spatiale du Brésil est déjà vice-présidente du GIEC.

L’autre candidate du quatuor est la Sud-africaine Debra Roberts. En tant que biogéographe spécialisée dans les questions d’urbanisation, elle préside actuellement le groupe de travail II du GIEC, qui a pour mission d’évaluer les effets du changement climatique sur les sociétés et les écosystèmes.

Enfin, le dernier des quatre candidats est le Britannique Jim Skea. Professeur en énergies durables à l’Imperial College de Londres, il copréside le groupe de travail III sur l’atténuation des changements climatiques.

«Les quatre candidats à la présidence ont tous eu des apports scientifiques importants, connaissent bien le GIEC, et apportent des visions associées à une forme de renouvellement», explique la paléoclimatologue française Valérie Masson-Delmotte, figure du GIEC comme coprésidente d’un des trois groupes de travail, à l’AFP.

Un candidat soutenu par le gouvernement belge

Depuis plusieurs semaines, Jean-Pascal van Ypersele est en “campagne”. Il bénéficie du soutien du gouvernement et de son réseau diplomatique. Mais le climatologue de l’UCLouvain a rencontré de nombreux représentants de pays étrangers, créé un site internet et même un fascicule reprenant les points forts de son programme.

Il propose notamment de “renforcer la communication des résultats scientifiques, de mener une approche proactive du partage des connaissances ou encore d’améliorer la transparence des cycles d’évaluation”.

Partant du constat que “les pays qui contribuent le moins aux changements climatiques en subissent souvent les conséquences les plus graves”, Jean-Pascal van Ypersele propose que le Giec soit plus inclusif et tienne davantage compte “de cette double injustice” en produisant “des informations qui facilitent le changement des trajectoires de développement vers la résilience et la durabilité.” Ses arguments vont-ils faire mouche ?

Mais au fait, ça sert à quoi le Giec ? Et comment ça fonctionne ?

Giec est l’acronyme du nom “Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat”. Cet organisme a été créé en 1988 par l’Organisation des Nations Unies, l’ONU. En anglais, il est abrégé “IPCC”.

C’est un organe scientifique qui regroupe 195 États membres. Sur son site, il est précisé qu’il a pour mission de “fournir des évaluations détaillées de l’état des connaissances scientifiques, techniques et socio-économiques sur les changements climatiques, leurs causes, leurs répercussions potentielles et les stratégies de parade”.

Depuis sa création, le Giec a publié six rapports d’évaluation. Ils permettent à chaque fois de faire un point très clair sur l’état des connaissances sur les changements climatiques. Et ils constituent le principal apport scientifique des négociations internationales sur le climat. Le président du Giec dirige les sessions plénières où sont prises toutes les décisions et joue un rôle de supervision des rapports de synthèse.

Enfin, notons que le Giec et l’ex-Vice-Président des États-Unis d’Amérique, Al Gore, ont reçu le Prix Nobel de la paix en 2007 pour leurs contributions dans le domaine des changements climatiques.

François Gemenne : “Il ne part pas favori, mais quelques éléments pourraient l’avantager”

Politologue, François Gemenne (ULiège) est également rapporteur pour le GIEC. ©© Michel Tonneau

Spécialiste des questions de géopolitique de l’environnement, le professeur François Gemenne (ULiège) est aussi membre du GIEC. Si de l’avis général, l’élection apparaît très ouverte, François Gemenne nous explique le contexte très particulier dans lequel Jean-Pascal van Ypersele se présente à la présidence.

Un “come-back” gagnant ?

“Très clairement, il n’est pas le favori pour la présidence du GIEC, explique François Gemenne. Je pense que ce sont plutôt les deux candidates, Thelma Krug et Debra Roberts, qui partent favorites. Et il est certain que depuis sa première candidature en 2015, plusieurs paramètres ont changé. Il y a d’abord le fait que Jean-Pascal van Ypersele est huit ans plus âgé. Cela ne joue pas en sa faveur. Il y a aussi davantage de pressions politiques pour qu’une femme accède à ce mandat. Enfin, il y a le fait que parmi les quatre candidats, il est le seul à ne plus être actif au sein du GIEC. Les trois autres candidats ont actuellement un mandat au sein du bureau. Jean-Pascal van Ypersele, est lui, retiré du GIEC depuis sa défaite en 2015.”

Pour autant, le climatologue belge ne partirait pas pour autant perdant. “Son profil est plutôt celui de quelqu’un qui fait son “come-back”, ajoute François Gemenne. Cela peut être un avantage, mais aussi un inconvénient. Ce qui peut par contre jouer en sa faveur, c’est que le président précédent, le Sud-Coréen Hoesung Lee, a eu un mandat très terne. Il était quasiment absent et personne ne le connaissait. À l’inverse, Jean-Pascal van Ypersele est quelqu’un qui a beaucoup plus de facilités avec les médias et qui est beaucoup plus actif. Il est sans doute un avocat plus charismatique de la cause pour le climat. Cela pourrait jouer en sa faveur.”

Une campagne intensive

Pour François Gemenne, la manière dont Jean-Pascal van Ypersele s’est porté candidat pourrait aussi jouer en sa faveur : “Il a visité quasiment tous les pays et rencontré tous les gouvernements pour les convaincre de voter pour lui. Cela suffira-t-il ? Ce n’est pas certain. Mais c’est à ma connaissance le candidat qui a mené la campagne la plus intensive.”

Enfin, Jean-Pascal van Ypersele dispose d’un atout au niveau international : il est Belge. “Il est certain qu’être Belge est plutôt un avantage dans ce type d’élection, analyse le politologue. Parce que notre pays est considéré un peu comme un pays “insignifiant” sur le plan diplomatique, et je le dis de façon non péjorative. Mais aussi parce que l’Europe pourrait considérer comme un élément normal que ce soit cette fois à son tour que revienne la présidence du GIEC. C’est d’ailleurs en Europe que les recherches sur le climat sont les plus développées.”