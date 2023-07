Greffier du Parlement wallon: un autre enregistrement transmis à l’auditorat du travail

Le rappel à l’ordre dure moins de 5 minutes. Il a été enregistré. Nous avons pu en prendre connaissance.

"Ce n’est pas une menace"

Le ton est très calme. Mais l’agacement de Frédéric Janssens est perceptible. "Les agents ne sont pas sous l’autorité des parlementaires et des membres du Bureau. Quand j’entends qu’on va expliquer à un membre du Bureau qu’on est réquisitionné pour faire ceci ou ça… ", dit-il.

Idem dans l’autre sens, quand des députés interrogent les chauffeurs: "Les agents n’ont pas à répondre à des questions des membres du Bureau, du genre “ça va, avec le greffier ?” Ce dont je me fous totalement, vous pouvez continuer à répondre", considère-t-il, en pleine contradiction.

Il apprend que des décisions du Bureau sont communiquées aux agents "par-dessus ma tête ". Soit. "Je ne vais pas m’énerver, ni avec les membres du Bureau, ni avec vous. Mais que chacun se tienne à carreau…"

Le greffier remet les points sur les "i": il est le seul à pouvoir exercer une autorité sur les agents. La seule "connexion", l’unique courroie de transmission. Frédéric Janssens "invite " donc "chacun à rester à sa place". D’autant que ces "discussions" avec les députés et le Bureau lui reviennent aux oreilles. "Et à chaque fois que ça me revient, je parviens assez bien à identifier l’auteur de l’acte. J’ai quand même un peu de mémoire", précise-t-il. En soulignant qu’il ne s’agit "pas d’une menace". "C’est juste un rappel des règles. Ça commence vraiment à me gaver."

Empathie et méthode

Bref, interdiction pour les fonctionnaires, déjà privés de syndicat dans la maison, de se confier à leur employeur, à savoir le Parlement wallon.

Il y a quelques mois, Frédéric Janssens admettait avoir parfois manqué d’empathie avec le personnel du greffe. Mais " il fallait bien rappeler les règles". De même, à propos d’un autre enregistrement, celui dans lequel il prévient un agent que s’il lui applique les " méthodes odieuses" pratiquées sur d’autres " dézingués" par ses soins, il se retrouvera à la morgue dès le lendemain: ce n’était pas une menace de mort, mais une " conversation d’homme à homme ".

L’enregistrement du rappel des règles aux chauffeurs a lui aussi été transmis en janvier à l’auditorat du travail, qui jugera sur pièce.