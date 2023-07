Fête nationale belge: 3 choses à savoir sur la Brabançonne

VIDÉO | Une «New Brabançonne» revisitée par la STIB pour soutenir les Diables Rouges à l’Euro

Pour soutenir les Diables, la STIB va faire résonner la Brabançonne dans ses stations. Pas la classique et pompière version fanfare: ce sont les rappeurs bruxellois Chibi Ichigo et Eddy Ape qui posent beats et flow sur notre hymne national. Les fans de foot pourront même suivre le score des matchs... sur les indicateurs de temps d’attente.